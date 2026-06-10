Budapest igazi paradicsoma a nosztalgiajárművek iránt érdeklődőknek. Az egykori hazai járműgyártás sokszínűségének, a főváros kötöttpályás múltjának, valamint a szakemberek elhivatott munkájának köszönhetően ma is számos működőképes, eredeti és esztétikailag is kiemelkedő nosztalgiajármű áll rendelkezésre. A klasszikus fa- és acélvázas villamosok mellett ikonikus Ikarus autóbuszok, nosztalgia-trolibuszok, valamint a fogaskerekű egykori kocsija is az érdeklődők szolgálatába áll júniusban.

Június 13-án szombaton a pesti rakparton, az N2-es vonalon a BVVV L típusú motorkocsik képviselője, a 436-os pályaszámú villamos közlekedik. A típus első darabjai több mint száz éve, 1913-ban bukkantak fel a síneken. N38-as jelzéssel, a Blaha Lujza tér és a Hungária kocsiszín között közlekedik ezen a napon a kétirányú Bengáli és 1820-as villamosmatuzsálem, ami a XX. század elejétől egészen a hetvenes évekig vett részt a mindennapi forgalomban.

Ezen a szombaton a Nagykörúton is megelevenedik a múlt, az idén húszéves Combinók előtti, a körútra egykoron jellemző járműtípusokkal lehet utazni a világ legforgalmasabb villamosvonalán. Az N109-es busz vonalán pedig kabriózni lehet, a több mint ötven éve gyártott, majd az NDK-ban szolgáló, 2017-ben átalakított busz suhan majd az aszfalton. A járműről talán nem túlzás azt állítani, hogy a budapesti nosztalgiaautóbusz-flotta legegyedibb darabja.

Ilyen csodák is előbújnak – galéria:

5 fotó

Június 14-én vasárnap a budai Duna-parton, az N19-es vonalon az 1908-ban gyártott, majd 1987-ben eredeti formájára helyreállított villamossal lehet utazni. Az elefántcsont-meggypiros színű, egyirányú Bengáli is útra kel aznap, a Szent János Kórház és a Csóka utca között közlekedik majd az N18-as vonalon. Az N4-es busz ezen a vasárnapon is várja az érdeklődőket, a Zugligeti Libegő és az Erzsébet királyné útja között egy olyan Ikarus-busszal találkozhatnak az utasok, ami évekig meghatározó eleme volt a budapesti utcaképnek.

Az 1999-es Hazudós Jakab című filmben is látható az a 1522-es pályaszámú 1939-es gyártású villamos, ami június 20-án, szombaton közlekedik az N2-es vonalon. A jármű egyik technikai érdekessége, hogy nincs légfékrendszere, tehát villamosfékkel lassítható, és ún. racsnis kézifékkel tartható álló helyzetben.

Ezen a szombaton rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját. Ekkor közlekedik majd az N36-os villamos a Keleti pályaudvar és a Kápolna utca között, érintve a Közlekedési Múzeum ideiglenes kiállítását az Eiffel műhelyháznál. De autóbusz- és trolikülönlegességek is feltűnnek majd a már nem neonfényes utcákon.

Az est egyik látványossága az Ikarus 60 autóbusz lesz, amely az N1-es vonalon, többek között az Andrássy úton és a Lánchídon, a Keleti pályaudvar érintésével közlekedik. A legendás típus trolibusz-változata, az Ikarus 60T is forgalomba áll, az N7679-es vonalon Erzsébetváros, Terézváros és Újlipótváros utcáin haladva különleges utazást kínál a Keleti pályaudvar és a Jászai Mari tér között.

A kép kattintásra nagyobb lesz:

Ezen a vonalon a főváros közlekedéstörténetének meghatározó darabja, a ZiU-9-es troli is közlekedik, amely évtizedeken át a pesti utcakép – valamint utcazaj – szerves része volt. Fontos, hogy az Ikarus 60 autóbuszon és az Ikarus 60T trolibuszon a férőhelyek korlátozott száma miatt járművenként legfeljebb 21 utas, kizárólag ülőhelyeken utazhat.

Igény esetén minden megállóban megállnak ezek a járművek, így a leszállás bárhol lehetséges, felszállni azonban kizárólag a Keleti pályaudvar végállomáson lehet. A jegyek szintén itt, a helyszínen tartózkodó utaskoordinátornál vásárolhatók meg aznap este és éjjel. A nosztalgiajáratokra, így az N1-es buszra, az N36-os villamosra, valamint az N7679-es trolira nem érvényes a Múzeumok Éjszakája-karszalag, azzal csak a több vonalon közlekedő Múzeumbuszok vehetők igénybe.

Június 21-én, vasárnap az N19-es villamos vonalán azzal a villamossal lehet utazni, ami még Hollandiába is eljutott az elmúlt évtizedekben. A motorkocsi az 1981-es budapesti selejtezését követően egy amszterdami magángyűjtőhöz került, és több alkalommal is közlekedett a holland városban nosztalgia jelleggel. 2004-ben vásárolta vissza a BKV, majd a budapesti villamosközlekedés 125. évfordulójára újították fel. Az N4-es busz ezen a vasárnapon is várja az utasokat, Zugliget és az Erzsébet királyné útja között közlekedik a járat.

Június 24-én szerdán, a fogaskerekű fennállásának 152. évfordulóján a bécsi gyártmányú, zöld színű pótkocsival lehet utazni a Városmajor és a Széchenyi-hegy között. A jármű az elmúlt több mint másfél évszázad alatt jópárszor kapaszkodott fel a hegyre, és olyan utasai is voltak, mint Jókai Mór. Az író svábhegyi villájának kertje 1975 óta természetvédelmi területet, 2007 óta pedig védett történeti kert.

A hónap utolsó szombatján, június 28-án az N2-es vonalon az FVV Csuklóssal, azaz a Bengálival lehet majd utazni. A budai oldalon pedig 29-én, vasárnap lehet nosztalgiavillamosra szállni, az idén már 119 éves 1820-as pályaszámú S típusú villamos közlekedik majd az N19-es vonalon. Ezen a hétvégén is várja majd az utasokat az N4-es nosztalgiabusz, amivel a Zugligeti Libegő is megközelíthető.

A nosztalgiajáratokra érvényes jegyek a BudapestGO alkalmazásban, továbbá bármelyik BKK ügyfélközpontban, pénztárban, illetve a nosztalgiajáratok személyzeténél vásárolhatók meg, akiknél bankkártyával is lehet fizetni.