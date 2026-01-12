Túlzás nélkül állítható, hogy Miskolc fekete övesnek számít a tökéletes adventi hangulat és az ünnepi programok terén Magyarországon. Itt megadják a módját az ünneplésnek, és ezt egyre többen veszik észre külföldön is.

De indítsunk kicsit távolabbról. A lillafüredi Palotaszálló már önmagában tökéletes célpont a téli időszakban, mivel a neoreneszánsz stílusban felépített hotel ilyenkor káprázatos karácsonyi pompában díszeleg. Kertje miatt pedig már-már kötelező lehet a József Attila-rajongók számára. Ugyancsak az adventi időszakban varázsolja el a kicsiket (és nagyokat) a lillafüredi Mesebirodalom, ahová ünnepi hangulatú Mikulás-vonat szállítja az érdeklődőket. A gyerekek nemcsak a Télapóval, hanem mesehősökkel is találkozhatnak, sőt, akár vidám színelőadásokat is megtekinthetnek.

Aki a Mikulás-vonaton kedvet kap az utazáshoz, az akár az adventi villamossal is mehet egy kört. Szó, ami szó, ennek feldíszítését sem aprózták el. Az elismerés nem maradt el, ugyanis a cseh MHD86 szakportál szavazásán 38 európai ünnepi villamosszerelvény közül pontosan a miskolcit választották ki győztesnek! A szavazáson közel hatezer olvasó tette le a voksát egyik vagy másik villamosra.

6 fotó

Azt hihetnénk, hogy mindez bevált receptnek köszönhető, de nem. A siker kulcsa pontosan a változatosságban rejlik. Bár a miskolci adventi villamos 14. éve közlekedik, ettől függetlenül minden évben más-más tematika szerint díszítik fel. A tavalyi évben a Diótörő jelent meg kívül, illetve belül egyaránt. A szerelvény dekorációjának elkészítésén az MVK Zrt. húszfős csapata dolgozott, és a díszítéshez közel 400 méternyi fénycsövet és több száz karácsonyi díszt használtak fel. A szerelvény az ünnepi időszakban a Tiszai Pályaudvar és Miskolc belváros megállók között szállítja az utasokat. Vagyis, már a városba érkezés pillanatában ünnepi hangulatot teremt a vonattal érkezők számára.

A miskolciak fáradozása egyáltalán nem hiábavaló. A részletekig kidolgozott díszítés, az évről évre megújuló koncepció és az élményszerű utazás mára jelentős számú látogatót vonz Miskolcra. Emellett az ünnepi villamost immáron 9 alkalommal választották meg Európa legszebb adventi villamosának. Maga a szerelvény egyébként a ČKD Tatra gyártmánya, és egészen pontosan a KT8D5 típusszámot viseli. Összesen 241 fő utazhat egyszerre rajta, akik közül 54-en kárpitozott ülőhelyeken foglalhatnak helyet.

A cseh szakportál szavazásán Miskolcot Plzeň és Pozsony követte a dobogón. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy Budapest a nyolcadik, Debrecen a tizedik, Szeged pedig a tizenhetedik helyen zárt a fényvillamossal.