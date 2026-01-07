A hóhelyzet miatt kigurult a remízből a miskolci MVK Zrt. legidősebb büszkesége, a 116 éves M5-ös hóseprő mozdony.

Bár tiszteletre méltó kora alapján már rég a nyugdíjas éveit tölthetné, ez a különleges gép ma is bizonyítja, hogy nincs nála jobb, ha a villamosvágányok tisztán tartásáról van szó.

A BKV Budapesten négy HÓMUKI hóseprővel és 12 töretővillamossal takarította üzemszünetben Budapest villamoshálózatát, hogy reggelre a közlekedés többé-kevésbé zavartalan lehessen.

A villamosok önmagukban is képesek eltakarítani a tíz centi alatti hóréteget, azonban ennél nagyobb hóvastagság esetén már nélkülözhetetlenek a speciális hóseprő gépek. Ilyenkor szolgálatba áll a HÓMUKI, a BKV hóeltakarító járműve is, amely elsősorban a sínek közötti és melletti hó eltávolítását végzi.