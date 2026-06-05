A Chiron önmagában is olyan autó, amelynek már puszta jelenlét is esemény. Nemcsak azért, mert 1500 lóerős, nemcsak azért, mert 420 km/óra a végsebessége (korlátozással), hanem azért is, mert a modern autóipar egyik utolsó nagy W16-os monstruma. De a Budapesten felbukkant példány nem egy „sima” Bugatti Chiron Sport volt, hanem a Chiron Sport „Les Légendes du Ciel”, vagyis „Az ég legendái” nevű limitált széria egyik darabja.

A fotókat a Hungarian Supercar Spotters közösségi oldalán posztolták:

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Ez a különkiadás a Bugatti és a repülés kapcsolatának állít emléket. Ettore Bugattit már a múlt század elején lenyűgözte az autóversenyzés mellett a repülés világa is, ami nem véletlen: akkoriban Franciaországban egyszerre virágzott a motorsport és a repülés hőskora. A Bugatti versenyzői közül többen is pilóták voltak, köztük Albert Divo, Robert Benoist és Bartolomeo „Meo” Costantini, míg a híres francia aviátor, Roland Garros maga is Bugattit vezetett.

A „Les Légendes du Ciel” ezt a korszakot idézi meg

A karosszéria matt szürke, úgynevezett Gris Serpent fényezést kapott, amely a korai repülőgépek fémes árnyalatára utal. Az autón végigfutó fényes fehér középső csík olyan, mintha egy kifutópályát húztak volna a Chiron testére, a karbonküszöbökön pedig megjelenik a francia trikolór: kék, fehér, piros.

A részletekben is ott van a repülős tematika. A hűtőrács mintázata olyan, mintha repülőgépek kötelékben haladnának, az első sárvédőkön pedig kézzel rajzolt hatású propelleres embléma és a „Les Légendes du Ciel” felirat látható. A frontrész formai utalása a Nieuport 17 kétfedelű repülőgépre is visszaköszön, amelyet az első világháború idején sok francia pilóta használt.

Belül folytatódik a történelmi hangulat

Az utastér világosbarna, Gaucho bőrborítást kapott, amely a század eleji repülőgépek pilótafülkéinek természetes bőrfelületeit idézi. Ehhez alumíniumbetétek, különleges logók, „1 of 20” sorszámozás és kézzel rajzolt jelenetek társulnak. Az ajtópaneleken egy Nieuport 17 repülőgép és egy Bugatti Type 13 Brescia versenye látható, mintha a föld és az ég találkozna egyetlen jelenetben.

A technika alapját a Chiron Sport adja. A középre épített, 8,0 literes, négy turbófeltöltős W16-os motor 1500 lóerőt és 1600 Nm nyomatékot ad le. A hétfokozatú, dupla kuplungos váltó és az összkerékhajtás segítségével a Chiron Sport 2,4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, 200 km/órához 6,1 másodperc kell neki, 300 km/óráig pedig 13,1 másodperc alatt jut el. A végsebességet elektronikusan 420 km/óránál korlátozzák.

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A Chiron Sport nem erősebb az alap-Chironnál, hanem élesebb. A Bugatti feszesebb futóműhangolást, módosított kormányzást, nyomatékvektor-szabályozást és körülbelül 18 kilogrammos tömegcsökkentést adott neki. A könnyebb kerekek, karbon alkatrészek, vékonyabb hátsó üveg és az olyan apróságok, mint a karbon ablaktörlőkarok, mind azt szolgálták, hogy az autó fordulékonyabb és közvetlenebb legyen.

A „Les Légendes du Ciel” újkori ára nettó 2,88 millió euró volt, vagyis adók és extrák nélkül is bőven egymilliárd forint feletti összegről beszélünk. Azóta viszont az ilyen limitált Bugattiknál már nem az eredeti listaár az igazán beszédes, hanem a ritkaság: ebből a kivitelből összesen 20 darab készült.

Ezért is különleges, hogy egy ilyen autó Budapesten közlekedett. Tudtad, hogy két egyedi Chiron van Miskolc környékén is, magyar tulajdonban?