Néhány hete búcsúztatta el a Bugatti a Chiront egy háromdarabos limitált szériával (friss infó: az egyik autó a lent láthatók közül, vélhetően a három utolsó Chiron egyike). Ezzel véget ért az európai szupersportautó gyártása, elérték az 500 darabot, amelyben a gyártó limitálta a darabszámot. Jöhet a következő modell, amely már egész biztosan elektromos lesz, hiszen a Bugatti Mistrallal a W16-os motort is nyugdíjazták.

Szóval mondhatjuk, hogy ha valaki most vett Bugatti Chiront, az bizony jó érzékkel fektette be a pénzét, ugyanis ez az autó már csak drágább lesz. Mostanában 3-3,5 millió dollár között cserélnek gazdát ezek a modellek (a limitált, utolsó modell egészen biztos, hogy sokkal többe került), és olvasónktól kaptunk néhány fotót, amely azt bizonyítja, hogy valaki a nyár végén vásárolt egyet és hazahozta. A képek valószínűleg a honosításkor készültek és/vagy műszaki vizsgán.

Az utastérbe is beleshetünk, ami elég letisztult, nincs semmilyen felesleges kijelző, képernyő vagy lakkozott felület. Vajon mit szólt a vizsgaállomás alkalmazottja, amikor az Opel Astra után begurult egy 1,2 milliárd forintos szupersportautó?

Néhány műszaki adat is kiderül az autóról, hiszen ezek mind nyilvánosan elérhetőek a hazai Jármű Szolgáltatási Platformon, ahonnan bárki lekérheti, aki ismeri a rendszámot.

FRISSÍTÉS

A cikk megjelenése után elárasztottak minket levelekkel és kommentekkel olvasóink. Többen tudni vélik, hogy egy magyar testvérpáré az autó, és nem egyet vettek, hanem kettőt. A másikról is kaptunk képet. Az egy kék árnyalatú Chiron.

A W16-os, bő nyolcliteres motort négy turbófeltöltővel lélegeztetik, amely 1500 lóerős csúcsteljesítményt eredményez, legnagyobb nyomatéka pedig 1600 Nm. Több hűtő van benne, mint a sarki italboltban: összesen 10 darab hőcserélővel fűti a külvilágot, vízpumpája percenként 800 liternyi vizet küld át a rendszeren.

A Bugatti Chiron Sport hivatalos végsebessége közúton 380 km/óra, zárt pályán 420 – ez utóbbi is elektronikusan korlátozott érték. Az autó 2,4 mp alatt gyorsul 100 km/órára, 200 km/órára 6,1 másodpercig tart a sprint, az indulástól számított 13,1 másodperc után már 300 km/órával robogunk, és ha minden jól megy, 32,6 mp alatt elérjük a 400-as sebességet. Innen 9,36 másodpercre van szüksége az autónak, hogy megálljon – a féktávolság 400 km/óráról 491 méter, míg 100 km/óráról mindössze 31,4 méter. Az autó harmadik fokozatban éri el a 200 km/óra sebességet, a váltó hetedik fokozatára csak akkor van feltétlenül szükség, ha 390 km/óra fölé szeretnénk gyorsulni.

2005-ben mutatták be a tizenhat hengeres, nyolcliteres Bugatti Veyron EB 16.4-et, ami 1001 lóerőt eresztett az aszfaltra. Ehhez a teljesítményhez 23,5 literes fogyasztás párosult 100 kilométeren. Nem kevés, ezért joggal gondolhatnánk, hogy az utódja, az 1500 lóerős Bugatti Chiron bizony ennek majdnem a dupláját fogyasztja, de nem. A technika annyit fejlődött a két modell között eltelt időben, hogy a Chiron 21,3 liter benzinnel is beéri száz kilométeren. Legalábbis az EPA (Environmental Protection Agency, az USA szövetségi környezetvédelmi hatósága) mérései szerint. Ez a vegyes fogyasztás, autópályán, egyenletes tempóban elég neki 16,8 liter prémiumminőségű üzemanyag.