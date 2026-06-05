Enyhén felhős, kellemes délutáni időben – 23 Celsius-fokos levegő-, 32 fokos aszfalthőmérséklet –, 17 órakor kezdődött a 2026-os Monacói Nagydíj második szabadedzése Monte-Carlóban.

Az első edzésen a Ferrari párosa volt a leggyorsabb, mögöttük a Red Bull-os Max Verstappen zárt, a holland csapattársa, Isack Hadjar összetörte az autót, a pénteki második 60 perc kezdetén még nem volt biztos, hogy francia pályára lép-e.

A bokszutcai lámpa zöldre váltásakor a mercedeses George Russell vezette ki a mezőnyt, hosszú sor állt mögötte, két perc után Hadjar kivételével már mindenki kint volt. A túlnyomó többség a sárga, közepes keverékű Pirellikkel körözött.

Míg az első percekben mások még csak építették a köreiket, Lewis Hamilton, majd Charles Leclerc is elsőre néhány tizedre megközelítette az első edzéses csúcsot – Verstappen a 3. helyen már több mint héttizeddel volt lassabb.

Leclerc and Hamilton are both pushing straight out of the box! 😮‍💨 It's a 1:14.240 for Leclerc at the top of the timesheets right now ⏱️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/nawa0wStL7 — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

A bajnoki éllovas Kimi Antonelli jó 8 perc után „válaszolt”, beugrott a két ferraris közé, 10 perc elteltével pedig már Verstappen volt a leggyorsabb, nem sokkal később Hamilton viszont már az első gyakorláson látott csúcskörnél is jobbat ment – a pálya gumizódott, a pilóták egyre inkább ráéreztek a ritmusra.

Hadjar végül csak tizenegy-két percet veszített, a Red Bullnál összerakták az RB22-est, ám míg a francia a pályára lépett, Norris elhagyta azt, az alagútból kifelé a bajnok alatt egyszerűen leállt az autó – igen hasonlón, mint Russellnél a Kanadai Nagydíjon –, a McLarent a Nouvelle sikán bukóterébe kormányozta, majd kiszállt.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ NOOO! Lando Norris has stopped on track in his McLaren at the Nouvelle Chicane 😮#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/tRvu1txM2R — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Az MCL40-es eltávolításának idejére virtuális biztonsági autót rendeltek el, 42 perc maradt, amikor újra „zöld” lett a pálya.

Az újabb gyors körökön Leclerc és Hamilton is faragott addigi idejéből, még közepeseken, de többek már a lágyakkal futottak ki, kezdődtek a kvalifikációs szimulációk.

Verstappen az első lágyas körén is hajszál híján háromtizeddel volt lassabb Leclerc-nél, másodszorra viszont már az élre ugrott. Elsőre Antonelli sem bírt a ferrarisok idejével a piros Pirelliken, Russell viszont 48 ezred hátránnyal a Red Bull-os holland mögé sorolt fel.

Verstappen ⬆️ to P1! 💨 It's a 1:13.467 on his second push lap on the soft tyre 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/qZn7T93otU — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

35 perc után Verstappen már 1:13,1-ig gyorsult, míg a ferrarisok ekkor kezdték a maguk lágy gumis köreit – Leclerc hatszázaddal a holland elé ugrott. Ebben a szakaszban Oscar Piastri és Kimi Antonelli is inkább küszködött. Hamilton a saját gyors körén egytizedet adott csapattársának, átvette a vezetést. Leclerc még 15 perccel a vége előtt is próbálkozott, de nem sikerült javítnia Hamilton idején.

Az utolsó tíz percre véget ért a “tűzijáték”, aki lágyakon is maradt, az is már jóval kimértebb tempót teljesített, a futmra készülős hosszabb etapokat vittek a pilóták.

🔴 RED FLAG 🔴 Sergio Perez comes to a stop with a front right brake fire on his Cadillac 😯 He gets out of the car at Casino Square#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/5jG5WWKd3s — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

…volna, de 5 perccel vége előtt előkerült a piros zászló, amikor Sergio Perez a Kaszinó téren állt le, amikor kigyulladt a jobb első fékje. A Cadillacet sikerült viszonylag gyorsan eltávolítani, így 2 percre még újraindult az óra, volt lehetőség rajtszimulációval zárni a napot.

🟢 GREEN LIGHT 🟢 We're back underway for the final two minutes of this FP2 session 💪#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/CdwCv72EVw — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

A hétvége szombaton 12.30-kor folytatódik a harmadik, utolsó szabadedzéssel, az időmérő 16 órakor kezdődik. Vasárnap a 2026-os Monacói Nagydíj 15 órakor rajtol majd.