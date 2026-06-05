Tavaszias, túlnyomóan napos időben – 23 Celsius-fokos levegő-, 30 fokos aszfalthőmérséklet –, 13.30-kor vette kezdetét a 2026-os Forma-1-es világbajnokság hatodik fordulóját jelentő Monacói Nagydíj első szabadedzése a hercegség utcai pályáján.

A hétvégének eddig nem látott korlátozással futott neki a mezőny, ugyanakkor sokak szerint a monte-carlói aszfaltcsík ígéri a legtermészetesebb versenyt az idényben, nagyon kicsit hangsúlyt kap ugyanis az elektromos hajtás.

A 60 perces gyakorlásra elsőként a cadillaces Sergio Perez gurult ki, de a 2022-es futamgyőztest gyorsan követte szinte mindenki, köztük az 1000. nagydíját alkalmi festéssel ünneplő McLaren, illetve a narancs helyett citromsárga kiegészítőszínt viselő Audi pilótái is. Mindenki a fehér jelölésű, kemény keverékű Pirelliken kezdett.

Charles Leclerc has gone straight on at Mirabeau on his out lap! 😳 He reverses his Ferrari out and continues#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/atnae1i7Ep — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

A helyi kedvenc, a napokban a Ferrarival szerződést hosszabbító Charles Leclerc rögtön első körén hibázott, az 5-ös kanyarban, a felső Mirabeau-ban a bukótérbe futott, de a 2024-es győztes folytatni tudta.

10 perc után volt a ferraris Lewis Hamilton a leggyorsabb, mögötte sorakozott Max Verstappen, Isack Hadjar, Kimi Antonelli és a két mclarenes sorakozott– a pálya tisztulásával, gumizódásával folyamatosan javultak az idők.

Negyed óra kellett Leclerc-nek, hogy érdemi kört tudjon összerakni, de az élre is ugrott, Hamiltonnak is kis híján hattizedet adott a monacói.

P1 with 40 minutes to go… It's Charles Leclerc 💨👀 1. Leclerc

2. Antonelli

3. Hamilton

4. Verstappen

5. Norris#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/1xAKRhcAvW — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

A Cadillacnél már korán, a Mercedesnél félidő környékén kerültek fel a sárga, közepes Pirellik, de elsőre nem gyorsultak azokon.

Szinte pontosan 30 percnél néhány pillanatra elrendelték a virtuális biztonsági autót, az egyik Alpine-ról lepottyant alkatrészt kellett eltávolítani.

⚠️ VSC ➡️ GREEN 🟢 We have a brief VSC to recover some debris, but we're back to Green Flag running #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/OxiqOFoP9w — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Antonelli második gyors körén lépett az első pozícióban, négytizedet javított Leclerc addigi legjobbján.

35 perc után került elő a hétvége első piros zászlója: Hadjar az uszoda kijáratánál lévő sikánban megcsúszott, majd orral csapódott a TecPro-falba. Az autó orra és bal oldala is sérült, a franciának azonban látszólag nem esett baja.

"I'm sorry!" 😢



Here is the crash which brought Isack Hadjar's FP1 to a premature end! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mkTiXR7kKT — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Az autót igen gyorsan eltávolították, de a védőkorlát visszarendezése eltartott egy ideig – 17 perc maradt, amikor újraindult a körözés.

A kényszerszünet után sorra mások is a sárga Pirellikre váltottak, javultak is az idők, Hamilton újra az élre ugrott, Leclerc pedig még nála is gyorsabb tudott lenni, csapattársa elé lépett.

4 perc volt hátra, amikor Fernando Alonso az alagútból kifelé, a Nouvelle sikán féktávján vágta oda az Aston Martin jobb oldalát a szalakorlátnak, az első szárnyvég ott is maradt – a törmelék eltávolítására megint előkerült a piros zászló.

🔴 RED FLAG 🔴 Fernando Alonso has had a sideways moment at the chicane, leaving a trail of debris in his wake! 😱#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/4fdrEDQjau — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Az óra nem ketyegett le, az utolsó percben még kimentek az autók, hogy aztán rajtszimulációkkal zárják az edzést. Rosszul járt a Racing Bulls-os Liam Lawson, az új-zélandi már az utolsó utáni pillantban, a bokszutcai lámpa pirosra váltásakor gurult a pályára, vizsgálat alá is vonták.

A hétvége pénteken 17 órakor folytatódik a második szabadedzéssel, szombaton az utolsó gyakorlás 12.30-kor, a hagyományosan a hétvége fénypontjának számító kvalifikáció 16 órakor kezdődik. Vasárnap a Monacói Nagydíj 15 órakor rajtol majd.