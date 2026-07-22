Nem kell hollywoodi filmbe illő forgatókönyvekért menni, ha tragikomédiát keres az ember, elég csak elolvasni néhány beszámolót a magyar rendőröktől. Az egyenruhásoknak a minap egy ozorai férfivel volt dolguk, aki a történetet július 21-én a reggeli órákban kezdte. 6:45 körül egy autós Tamásiban közlekedett Szakály irányába, amikor a Szabadság utcában – feltehetőleg bódult állapota miatt – letért az útról jobbra, és egy reklámtáblának ütközött.

A sofőr ezután elhajtott, majd egy bekerített telephelyen megállt, és elaludt. Mint kiderült, a 27 éves ozorai férfit korábban eltiltották a járművezetéstől. A kocsit a ideiglenesen kivonták forgalomból, évekkel ezelőtt lejárt a műszaki érvényessége, és biztosítást sem kötöttek rá. A vezető oldalán kivágták a biztonsági övet, így nem lehetett használni. A szonda negatív eredményt mutatott, de a bódultság tünetei miatt a Tamási Rendőrkapitányság járőrei mintavételre állították elő a sofőrt a dombóvári kórházba.

Itt azonban még nem ért véget az eddig sem szokványos sztori, hanem csak új lendületet vett. A fiatalember ugyanis az egészségügyi intézményből egy Kórház utcai telephelyre ment,

és beszállt egy lezáratlan autóba.

A 61-es főúton Tamási irányába indult el, majd egy földútra akart lekanyarodni, de a manőver során lesodródott az útról, és egy fának ütközött.

A sofőr másodszor már használta a biztonsági övet, így nem sérült meg, a kocsi azonban megrongálódott. Az alkoholszonda ismét negatív eredményt mutatott, a dombóvári járőrök azonban a férfi viselkedése alapján kábítószer hatására gyanakodtak. Az orvosi vizsgálat megerősítette a gyanút. Két kapitányságon is eljárás indult a fiatalember ellen: jármű önkényes elvétele, járművezetés bódult állapotban, járművezetés az eltiltás hatálya alatt, valamint közúti baleset okozása miatt vonják felelősségre.