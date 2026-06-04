Március végén az álcázott prototípusról készített fényképekkel, valamint viszonylag részletesnek mondható műszaki előzetessel készítette elő a hétszemélyes Peaq érkezését a Škoda.

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A Kodiaq és a Superb közé méretezett, tisztán elektromos szabadidőjármű három teljesítményszinten (204 és 299 LE között), első- és összkerékhajtással érkezik, akkumulátoráról akár otthonunkat is elláthatjuk elektromos energiával, vagy akár 600 kilométert meghaladó távolságokat tehetünk meg egy feltöltéssel. A további részletekért olvasd el eredeti cikkünket:

Míg két hónapja legfeljebb a karosszéria arányairól alkothattunk elképzelést, most a dizájnba is bepillantást enged a gyártó – igaz, nem fényképen, hanem rajzokon keresztül.

A Modern Solid formanyelv irányelveit követve letisztult vonalakat és kiegyensúlyozott arányokat kombináltak markáns részletekkel. Megjelenik a Škoda új generációs orrkialakítása, a lámpatestek elöl és hátul egyaránt T-betűt rajzolnak.

Az első lökhárító alsó részén az összetartó, ferde vonalak függőleges rácsozatot fognak közre, a Škoda ezt vulkánformának nevezi.

Magasra húzták az övvonalat, amely elöl és hátul egyaránt a lámpatestekre támaszkodik. Noha a letisztultság koncepciójába nem férnek bele a hangsúlyos domborítások, a tervezők megtalálták a módját, hogy a teljesen homogén oldalfalban is megerősítsék a kerékdobokat.