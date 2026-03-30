Gyári kémfotókon mutatta be a 2026 során bemutatkozó Peaq elektromos szabadidőjárművet a Škoda. A név találó: a ’peak’ angolul annyit tesz, csúcs, és a Peaq számos téren csúcsot dönt a cseh márka kínálatában.

Ez lesz a Škoda legnagyobb szabadidőjárműve – a hosszát „csaknem 4,9 méterre” mondja a gyártó, azaz épp csak elmarad a Superb mögött (4904 mm), viszont messze megelőzi a 476 centis Kodiaqot, az Enyaqről (465 cm) nem is beszélve.

Ahol viszont abszolút csúcsot dönt a három üléssoros, hétüléses Peaq, az a csomagtartó mérete (5 üléssel 890 liter), valamint a napfénytető, amelynél nagyobbat még nem kapott Škoda – sajnos itt nem adtak meg konkrét méretet, de majd később az is meglesz.

Apropó, napfénytető: roló helyett elektrokromatikusan elsötétíthető üvegpanelről van szó, amelyet kilenc szegmensre osztottak, így nemcsak egyben, hanem szelektíven is sötétíthető, illetve világosítható.

Térjünk át a minőségi rekordokra: a Peaq elsőként kínál masszázsfunkciós, lábtámaszos pihenőüléseket, amelyek hatféle wellnessprogram szerint működtethetők. A Sonos audiorendszer is újdonság a Škoda kínálatában, akárcsak az ablaktörlő lapátba integrált ablakmosó fúvókák.

A 2965 mm tengelytávolságú óriás csomagtere hét üléssel sem elhanyagolható (299 literes), ráadásul az orrban egy széles, bár igen sekély tálcán helyezhetjük el a töltőkábelt; az elülső rekesz térfogata 37 liter.

A LED-es háttérvilágítású orrpanel két szélén mátrix LED-es fényszórókat találunk, oldalanként 18 kapcsolható szegmenssel. A keréktárcsák mérete 19” és 21” között alakul.

Karosszériaszínből tíz, belső hangulatból ötféle választható, létezik vegán (bőrmentes) kivitel, az újrahasznosított beltéri anyagok mennyisége pedig meghaladja a fél mázsát. A bőrkárpitozás később érkezik.

Hajtásláncból háromfélével indít a Peaq, a motorteljesítmény 150 és 220 kW (204–299 LE) között alakul, az utóbbihoz összkerékhajtás is társítható. A hatótávolság meghaladja a 600 kilométert, egyenáramú gyorstöltőről 28 perc alatt abszolválható a 10–80% gyakorlat. A csúcsmodell 6,7 mp alatt gyorsul 0–100 km/órára.

Az autó kilincseit behúzza a karosszériába, az új, 13,6 colos érintőképernyő függőleges tájolású, az infotainmentrendszer Android-alapú operációs rendszert használ, beépített szórakoztató és tájékoztató alkalmazásokkal. A műszeregység 10”-os, opcióként kiterjesztett valóságú head-up kijelző is kérhető.

Az autó fontos újdonsága, hogy nemcsak V2L funkciót kínál, amivel külső eszközöket működtethetünk, hanem V2H-t (vehicle-to-home) is, azaz rábízhatjuk a háztartás áramellátását.

A 2026 során érkező Peaq kulcsszerepet játszik abban, hogy a Škoda megduplázza elektromos portfólióját – ezt jelenleg három típus (Elroq, Enyaq, Enyaq Coupé) alkotja, tehát további kettővel számolhatunk még az év vége előtt.