A Volkswagen Phaeton egykor Ferdinand Piëch szerelemprojektje és presztízsmodellje volt, ma viszont ezt a felsőkategóriás Volkswagent esetenként olcsóbban mérik, mint egy új kisautót. Olcsón beszerezhető akár a Bentley technikával felvértezett W12-es összkerékhajtású, full extrás példányokat is.

Amikor a Phaeton 2002-ben piacra lépett, a Volkswagen nem kevesebbet tűzött ki célul, mint a Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 megszorongatását. És valóban: technológiai fronton a hatalmas wolfsburgi cirkáló a legfelső ligában játszott. Padlólemezén többek között a Bentley Continental GT-vel osztozott, a gyártása pedig Drezdában zajlott.

Luxus-Volkswagen Bentley-életérzéssel

Bár a luxuslimuzin tekintélyes, két tonna feletti üres tömeggel nyomja az aszfaltot, mégis fölényesen, és mindenekelőtt végtelenül higgadtan indul meg. Nem csoda, orrában egy gigantikus 6.0 literes W12-es monstrum dolgozik 451 lóerővel. Mindig is ez volt a Phaeton legnagyobb ütőkártyája: mellőzi az aszfaltszaggató, rongyrázó fellépést, helyette a csendes, visszafogott luxust kínálja.

Mégis a kínálat derékhadát a dízelek adják: az eladó Phaetonok nagy része V6-os dízellel szerelt, a népszerűség érthető, még ezt a bálnatestet is egész élénk lendülettel cipeli, emészthető fogyasztás mellett. Ez a többi motorról nem mondható el, de az idei benzinárak mellett talán egy rövid szerelem, egynyári kaland is csábító lehet a német bálnával.

Végtelen extralista

Egy ilyen autó fedélzetén megtalálható többek között a légrugózás, az adaptív tempomat, a holttérfigyelő, az adaptív fényszóró-szabályozás, a tolatókamera, a Dynaudio prémium hifi, az állófűtés, az elektromos mozgatású csomagtérajtó, a soft-close ajtó, de még egy napelemekkel integrált napfénytető is. Ez a kidolgozás még a mai sztenderdek szerint is elképesztően minőségi hatást kelt.

7 fotó

Mennyibe került a Phaeton újkorában?

Egy V8-as Phaeton persze sosem volt olcsó mulatság. Az alapár annak idején vastagon meghaladta a 28,5 millió forintot. A képeken látható modell felszereltségével az újkori vételár viszont simán átlépte a 35,7 millió forintos határt is. Ehhez képest ma ezt a luxus-VW-t a legendás W12-es motorral is haza lehet vinni 3-6 millió forint között, az igazán bátor kalandvágyók pedig megpörgethetik a rulettkereket és hazavihetnek egy dízelt 1-1,5 millió forint között.

Hol a bökkenő?

Mint a levetett luxusautóknál oly sokszor, most is ott, hogy a technika fenntartása bizony fájdalmas költségeket emészthet fel. Különösen a légrugózás, a bonyolult elektronika, a kényelmi rendszerek és maga a V8-as blokk is gondos, szakszerű karbantartást igényel. Az alkatrészárak és a rezsióradíjak pedig sokkal inkább mozognak Audi A8-as, semmint Volkswagen Passat magasságban.

A maga idejében a Phaeton sok vásárló számára egyszerűen túl drága volt ahhoz képest, hogy egy Volkswagen-embléma feszített az orrán. Technológiai szempontból viszont gondolkodás nélkül hozta a felsőkategória legmagasabb szintjét.

Pontosan ez teszi ma egy rendkívül érdekes titkos tipppé: elképesztő kényelem, egy karakteres és erős motorok, kimagasló összeszerelési minőség és olyan felszereltség, amely mellett néhány modern autó még ma is fapadosnak tűnhet. Aki a javítás derékhadát meg tudja oldani sajátkezűleg,az itt tényleg rengeteg luxust kaphat, méghozzá aprópénzért.