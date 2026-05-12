Szürkület volt és szemerkélt az eső 2020. szeptember 28-án, amikor a szerelő megérkezett a hollandiai Delft egyik utcájába. A feladata roppant egyszerű volt: meg kellett javítania a közvilágítást. Ehelyett azonban lépésben haladva egyenesen a csatornába vezette a furgonját – számolt be róla az Algemeen Dagblad holland napilap.

A férfinak szerencsére az ijedtségen kívül nem esett baja, a járműben azonban tetemes, átszámítva mintegy 17,5 millió forintos (45 000 euró) kár keletkezett. A biztosító ugyan helytállt és fizetett, de az önkormányzat mulasztását sejtette a háttérben, így az ügy bíróságra került.

Veszélyes útszakasz: a bíró a városvezetésre mutatott

A helyszínen süllyesztett volt a padka, és teljesen hiányoztak a figyelemfelhívó útburkolati jelek. Mivel a sofőr igazolhatóan csak lépésben haladt, a biztosító érvelése szerint az önkormányzat egyértelműen „veszélyes közlekedési helyzetet teremtett, és nem tett semmit annak elhárítására”.

A legmegdöbbentőbb részlet az ügyben, hogy hét hónappal korábban egy kísértetiesen hasonló baleset történt ugyanitt, a város mégsem lépett az érdemi biztonság érdekében.

Az önkormányzat azzal védekezett, hogy az út kialakítása minden hivatalos előírásnak megfelelt, és egyszerűen a sofőrnek kellett volna jobban figyelnie. A bíró azonban lesöpörte ezt az érvelést: a városvezetésnek a korábbi esetből tudnia kellett volna, hogy rossz látási viszonyok között a helyszín megtévesztő és fokozottan balesetveszélyes.

A döntés értelmében a városnak meg kell térítenie a biztosító 17,5 millió forintos kárát, emellett állniuk kell a mintegy 470 ezer forintra (1 200 euró) rúgó szakértői díjakat és a több mint 2 millió forintos (5 000 euró) perköltséget is.

Aki autóval vág neki Hollandiának, jó, ha felkészül a helyi közlekedési sajátosságokra. A csatornák menti utcák gyakran rendkívül szűkek, a parkolóhelyek pedig szintén nem a modern autókra lettek szabva. Itt a lassú, óvatos manőverezés és a parkolás utáni behúzott kézifék nem csak ajánlás, hanem a káresemények elkerülésének alapfeltétele.