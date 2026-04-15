Egészen fura trendre lett figyelmes Amszterdam utcáin egy ott élő tartalomgyártó. Az exploreamsterdamwithme Instagram-fiók tulajdonosa készített egy videót a holland fővárosban arról, hogy egyre több autó külső visszapillantóira húznak zsákot. A megfigyelés alapján elsősorban a drága luxusautóknál vehetőek észre a nem éppen megszokott kiegészítők.

A videó feliratában hamar meg is kapjuk a választ, mi az oka ennek:

lopják a kocsik tükreit.

A dolog annyira komoly, hogy bandák álltak rá arra, hogy szervezetten felkutassák az autókat, melyekről érdemes lelopni a tükröt. Tükör és tükör között is van természetesen különbség, a bűnözők számára értékesebbek a modern darabok, melyekben már több szenzor, kamera is található. A modern visszapillantók már nem csupán látótérnövelő felületként értelmezhetőek: fűtést is kaphatnak, lehet bennük irányjelző, de a beépített kamerák és érzékelők nélkül például a sávtartó vagy a holttérfigyelő sem feltétlenül működne.

A fekete piacon 500 eurótól 1500-ig (180-540 ezer forint) mozognak az árak, ráadásul viszonylag könnyű pénzkereseti lehetőségről van szó: a profik 30-60 másodperc alatt megszabadítják a kocsikat a visszapillantóktól, a kockázat alacsony, és sajnos van piaca ezeknek az alkatrészeknek.

Ez ellen próbálnak küzdeni zsákokkal az amszterdamiak, különösen a legelőkelőbb Zuid városrész lakói. A zsákok komolyabb védelmet nyújtanak, mint amit első ránézésre gondol az ember: anyagába a golyóálló mellényekben is megtalálható kevlárt is tesznek, így felvágni nem is annyira egyszerű. A biztonságos rögzítést sok esetben apró lakattal, zárral is megerősítik. Vannak egyébként erre specializálódott cégek is, akik direkt ilyen tükörzsákokat kínálnak, egy amerikai vállalat például 180 dollárért (55 ezer Ft) kínálja az alapmodelljét mindkét visszapillantóra.

A luxusautó-alkatrészek lopása nem új keletű dolog, korábban a fényszórók kivájása volt a sláger: