Brazíliában WhatsApp-üzenetekben és a Twitteren kezdett el terjedni egy felvétel arról, mennyire könnyű ellopni egy Porsche Panamera fényszóróit. Annyira, hogy december 30-án fényes nappal – bár az időbélyeg esti időpontot ír, a fényviszonyok alapján ez kétséges – fél perc sem kellett egy tolvajnak ahhoz, hogy meglovasítson egy párt.

Maga a probléma nem új keletű a típusnál, ugyanis minden 2018-ig gyártott példány esetében gondot okoz a fényszórók könnyű eltávolíthatósága, de a 2019-es modellévtől további csavarokkal nehezítik meg a tolvajok dolgát a Porschénél.

Az Autoevolution azt írja, a fényszórók darabja 40 ezer brazil reálba, átváltva 2,5-3 millió forintba kerül, ám az alkatrészlopás nemcsak a dél-amerikai országban, hanem az Egyesült Államokban és Európában is elterjedt. A Panamera gyári, Hella márkájú fényszórói azonban Magyarországon sem olcsók: az interneten kutakodva 600-900 ezer forintos árakra bukkantunk, de az utángyártott darabok ára is 100-400 ezer forint között mozog; a jobb minőségűekre a magasabb árfekvés jellemző.

A LED-fényszórók ráadásul nem feltétlenül csak értékük miatt ilyen kelendőek, de előfordul, hogy felhasználják marihuánatermesztéshez is, többek között azért is, mert takarékosabbak más, hasonló célra használt, nagy teljesítményű lámpáknál. A portál cikke szerint más prémium márkákkal szemben elkövetett, hasonló bűncselekményről is érkeztek bejelentések, például a Jaguar, a Land Rover, a Mercedes-Benz és a Volvo esetében.