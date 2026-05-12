A Mol levélben tájékoztatta a kisebb benzinkutak tulajdonosait arról, hogy szerdán várhatóan kifogy a stratégiai tartalékból származó gázolaj – olvasható a Menedzsment Fórum oldalán.

Ez azért lehet kellemetlen fordulat, mert csütörtöktől a Mol hatósági áron szolgálná ki a dízelt vásárló kiskereskedőket, nekik pedig ugyanennyiért kellene továbbadniuk az üzemanyagot az autósoknak.

Magyarul: a kis kutak érdemi árrés nélkül árulnának dízelt.

Ha egy töltőállomás ugyanannyiért veszi az üzemanyagot, mint amennyiért továbbadhatja, akkor a működés költségei — bérek, járulékok, energia, fenntartás, kiskereskedelmi adó — már nem nagyon férnek bele a képletbe. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az Mfornak arról beszélt, hogy nemcsak a dízel, hanem a stratégiai készletből érkező benzin is fogytán van.

A lap szerint a független benzinkutak egy része már most is ilyen kényszerhelyzetben működik. A kisebb kutak harmada már jelenleg is árrés nélkül kereskedik a dízellel, mert a Mol korábban jelezte nekik, hogy az elérhető készleteket felhasználták. A helyzet ezért nem pusztán üzleti kellemetlenség: ha a kutaknak veszteségesen kellene működniük, könnyen előfordulhat, hogy egyes helyeken egyszerűen nem lesz értelme nyitva tartani.

A legnagyobb kockázat vidéken jelentkezhet

Az Mfor példaként Tokaj-Hegyalját említi, ahol több töltőállomáson már hétfőn elfogyott az üzemanyag. Ha a készletek tényleg néhány napon belül kimerülnek, akkor nem országos, látványos összeomlás jöhet elsőként, hanem ellátási foltok: olyan térségek, ahol az autósoknak hosszabb utat kell megtenniük egy működő kútig.

A háttérben az is gond, hogy a Mol a lap szerint jelenleg nem teljes kapacitással működik. Az Mfor arról ír, hogy a vállalat most „félgőzzel” termel, teljes kapacitáson pedig is legfeljebb az ország igényeinek nagyjából 70 százalékát tudná fedezni. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint hónapokig is eltarthat, mire újra elérhető lesz a maximális kapacitás.

Közben a piaci árak továbbra is érezhetően magasabbak a védett árnál. Az Mfor cikke szerint a 95-ös benzin piaci ára jelenleg 684 forint, a dízelé 705 forint literenként. Ez ugyan kedvezőbb a választás előtti, 700 forint feletti benzin- és 810 forint feletti gázolajárhoz képest, de még mindig nagyjából 90 forintos különbséget jelent a hatósági árhoz mérten.

A kérdés most az, meddig bírják a kisebb kutak ezt az állapotot. A védett ár az autósoknak rövid távon könnyebbség, a kereskedőknek viszont könnyen veszteséges működést jelenthet. Ha pedig egy kút nem tud gazdaságosan üzemelni, akkor az autós végül nem olcsóbb tankolással, hanem zárva tartó oszlopokkal és üres tartályokkal találkozhat.