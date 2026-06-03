A BMW debreceni gyára a márka legújabb és legmodernebb üzeme, amelyet eleve a jövő autógyártására terveztek. A 2025 őszén megnyitott gyárban a digitalizáció, az automatizálás és a fenntartható működés nem külön látványelem, hanem a teljes termelési rendszer alapja. A munkavállalókat például külön arra “nevelik”, hogy a gyárban alkalmazandó fenntarthatósági irányelveket az otthonukba is “hazavigyék”.

De ez még nem minden: birkák és méhek legelésznek a napelemparkban.

A látogatás során a karosszériaüzemtől az akkumulátor-összeszerelésen át a logisztikáig több területet is megnéztünk, a gyáregységek között pedig elektromos golfkocsikkal közlekedtünk. A túra során részletesen megismertük a gyár ökoszisztémáját. Olyan jól működött a körbevezetés, hogy mikor hazajöttem, kedvem támadt fákat ültetni az udvarra és megetetni néhány méhcsaládot.

A BMW debreceni gyára 2025 őszén nyitotta meg kapuit, és a vállalat globális gyártási hálózatának legújabb, legmodernebb tagja lett. Itt készül a Neue Klasse első modellje, az új BMW iX3. A gyárat már nem a régi autóipari logika szerint építették fel. A BMW iFACTORY koncepciója alapján a teljes rendszer digitálisan összekapcsolt, a folyamatokat pedig már a fizikai megvalósítás előtt virtuálisan szimulálták, úgymond egy digitális ikerpár segítségével.

Ez a „virtual first” megközelítés azt jelenti, hogy a gyártási folyamatokat, újításokat, változtatásokat előbb digitálisan optimalizálják, és csak ezután építik meg a valódi rendszert.

A lényeg most képekben következik: 20 fotón mutatjuk meg, milyen körülmények között készül Debrecenben a BMW új elektromos korszakának első modellje.

Galéria

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Láttuk a következő debreceni BMW-t Fotózni ugyan nem lehetett, de a gyár területén az egyik parkolóban már ott sorakoztak a BMW iX4-es modellek is full álcafóliában. A Neue Klasse platformra épülő, 2027-es iX4 lesz a bajor gyártó első full elektromos SAC (Sports Activity Coupé) kategóriába sorolható modellje, amelyet az iX3 mellett szintén a debreceni BMW-gyárban fognak készíteni. Hajtáslánc tekintetében minden bizonnyal az iX3-ast fogja követni az iX4-es is, azonos padlólemezre, azonos hajtáslánccal készül, csupán a karosszéria tér majd el, kupésabb vonalakkal a hátsó traktusban. Jó esély van rá, hogy első körben az 50 xDrive hajtást kapja meg, amely két villanymotorjának összteljesítménye 345 kW (469 lóerő), a nyomatékcsúcs 645 Nm.

Szóval a debreceni gyárra nehéz lenne azt mondani, hogy a fenntarthatóság csak jól hangzó vállalati szlogen. A brutális mennyiségű napelem, az esővíz gyűjtése, a megújuló energiára épülő működés, a helyben összeszerelt akkumulátorok és a rövidebb szállítási utak mind azt mutatják, hogy a BMW Debrecenben valóban hosszú távra tervez. Nemcsak autókat gyártanak, hanem azt is próbálják újradefiniálni, hogyan lehet egy modern autógyár kevésbé megterhelő a környezetre.

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne ökológiai lábnyoma még egy ilyen gyárnak is, hiszen az autók elszállítása, az anyagomozgatás és a logisztika egy része bizony dízel erőforrásokra támaszkodik (igaz tényleg csak minimálisan), de az irány egyértelmű: kevesebb pazarlás, okosabb energiafelhasználás és nagyobb felelősség a jövőért.