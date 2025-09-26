Pénteken ünnepélyes keretek között megnyitották a BMW debreceni gyárát, ahol első körben a teljesen új architektúrára építette BMW iX3-as modellek készülnek. Az eseményen a Vezess is jelen volt, ahol egy izgalmas séta vezetett a sajtóváróból a gyárba, ahol beszédet mondott sok fontos ember a bajor gyártótól – akiknek a gyárat köszönhetjük -, és a hazai politikai elit.

Igaz néhány héttel korábban már bejártuk a gyárat, de most egy igazán érdekes élményeb lehetett része a sajtó képviselőinek. Azon a gyártószalagon sétálhattunk végig, ahol az iX3-as modellek fognak haladni készítésük során, sőt a szalag be is volt kapcsolva és lassú tempóban haladt velünk az ünnepség irányába.

De inkább nézzétek meg:

A debreceni gyárban egyébként nem csak ezt a modellt, vagy nem csupán elektromos autókat tudnának gyártani, hanem ha szükséges, át tudnak állni hagyományos BMW-k készítésére is, teljesen flexibilis az üzem. Ez jellemző egyébként a BMW összes gyárára – árulta el Milan Nedeljković, a BMW AG igazgatóságának tagja.

Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a BMW történetében először a virtuális térben terveztek meg mindent, majd felépítették úgy, ahogyan ma a valóságban láthatjuk.

Galéria:

7 fotó

De első körben csupán az iX3 50 xDrive modellváltozatot készítik Debrecenben, amely két villanymotorjának összteljesítménye 345 kW vagy 469 lóerő, a nyomatékcsúcs 645 Nm, a 100-ra gyorsulás – a nehéz akkuk miatt – 4,9 mp. Végsebessége 210 km/óra. A jó gyorsulás és a nagy végsebesség egyetlen váltófokozattal valósul meg, mert a motor maximális fordulatszáma eléri a 18 ezret, így ez a BMW lemondott a sebességváltóról. Átlagfogyasztása 17,9-15,1 kWh/100 km. Hatótávja elméletileg 805 kilométer.

Állítólag ez a világ egyik legmodernebb, legzöldebb autógyára, ami a BMW információi szerint úgy 2 milliárd euróba – 800 milliárd forintba – került. A gyárnak nincs összeköttetése a közüzemi áramhálózattal, az energiaellátásra az ország legnagyobb napelemparkját építették meg. A többlet napenergiát, amely például a munkaszüneti napokon keletkezik, egy 1800 köbméteres, 130 MWh kapacitású hőtárolóban raktározzák. A gyár közvetlenül 2000 embernek ad munkát, akár évi 150 ezer autót is képes legyártani és 22 épületből áll.

A dupla villanymotoros, összkerékhajtású SUV bruttó 27 750 000 forintról indul, a gyártás pedig heteken belül elstartol.

