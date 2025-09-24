Az ország keleti felé tartunk, a Budapesttől 2,5 órányira található legújabb autógyár felé. Az Audi győri, a Mercedes-Benz kecskeméti, az Opel – Stellantis – szentgotthárdi és a Suzuki esztergomi gyára után lassan a BMW debreceni üzeme is megkezdi a termelést. Mi pedig megnéztük, milyen a világ egyik legmodernebb, legzöldebb autógyára, ami a BMW információi szerint úgy 2 milliárd euróba – 800 milliárd forintba – került. Hivatalosan nem járt itt előttünk újságírócsoport, így nagyon kíváncsiak vagyunk.

Valamikor 2018. július végén jelentették be, hogy új, német prémiumgyártó, a BMW épít új gyárat Magyarországon, Debrecenben. 2019 februárjában elkezdődtek a tereprendezési munkák, majd a járvány miatt a tervekhez képest némi késéssel, de 2022 elején az első épületek felhúzásának is nekikezdtek. Most 2025 őszén viszont már a kész, ugyan még csak a tesztüzemben ketyegő gyárat nézhettük meg, de október végétől már teljes gőzzel megindul a BMW iX3 sorozatgyártása.

Hogy mennyire nagy horderejű hír a BMW debreceni gyára, illetve az, hogy felépült, és lassan beindul a sorozatgyártás, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a népes, nemzetközi újságírócsapattal együtt kismillió beszédet hallgattunk végig, amikor a BMW szervezésében meglátogattuk a gyárat. A szálloda előtt, a városháza kertjében, majd fent a tanácsteremben, később pedig a Debreceni Egyetemen, másnap pedig az üzemben. Mindenki fontosnak tartotta megemlíteni, mekkora jótétemény ez a régiónak.

Ami nem is kétséges, a jelenleg közvetlenül 2000 embernek munkát adó, akár évi 150 ezer autót, akkumulátor előállítására is képes, 22 épületből álló gyár már önmagában is nagyot lendít a környék gazdaságán, amihez még a beszállítóknál dolgozókat is hozzá lehet számolni.

Mit gyártanak itt?

A debreceni BMW gyár nem akármivel kezdi a termelést, rögtön az új iX3-at fogják itt gyártani. Hogy milyen az új modell, mit érdemes róla tudni, azt Szörényi András kollégám ebben a cikkben fejtette ki alaposan. Érdemes elolvasni, kiderül belőle, miért is annyira fontos ez a modell. Nekünk, magyaroknak és a BMW-nek egyaránt. Az új, teljesen elektromos iX3 nem csak egy új fejezet a márka életében hanem egy teljesen új történet.

Mennyire zöld?

Annyira, amennyire csak egy autógyártó üzem zöld lehet. Az éves áramigény mintegy egynegyedét a gyár területén található, 50 hektáros, 53 MW névleges kapacitású napelempark biztosítja. A többlet napenergiát, amely például a munkaszüneti napokon keletkezik, egy 1800 köbméteres, 130 MWh kapacitású hőtárolóban teszik el szűkösebb időkre.

Ez arra szolgál, hogy a napelempark többlet energiáját a gyenge terhelésű időszakokból hő formájában tárolja, és a teljesítménycsúcsok fedezésére használja fel. Szintén különleges, hogy az üzem tisztán elektromos áramot használ, a gázhálózatra rá sincs kötve a komplexum.

Emellett újrahasznosított anyagokkal is dolgoznak, leginkább az autóiparban szinte slágernek tűnő használt halászhálók, és PET palackok tűnnek fel nyersanyagként. A gyár 400 hektáros területén pedig 8000 új fát ültettek. Amennyire lehet, lerövidítik a gyáron belüli alkatrészmozgást is, amelyet elektromos-hajtású robothordárok végeznek.

Karosszériaüzem

Az autógyártás ott kezdődik, amikor a nyers lemezekből a gépek az első karosszériadarabokat préselik. Itt akár napi 10 ezer darab alkatrész is elkészülhet. A nagyméretű acél- és alumíniumtekercseket 55 tonnás felső daru adagolja a gépsorra, ami percenként akár 80 lökettel

vágja az acélt egyedi formájú, méretű lemezekre.

A debreceni gyár karosszériaüzemének teljes területe 95 000 négyzetméter, amelyen belül 11 méter magasan elhelyezett szállítószalagszint

fűzi össze a különböző gyártási cellákat egy folyamatos termelési rendszerré. Közel ezer darab ipari robot dolgozik itt, miközben 450 féle egyedi fémlemezből, alu alkatrészből állítják össze az új iX3 kasztniját.

A rugalmas gyártósoron többféle karosszériaváltozat is készülhet. Hogy mennyire flexibilis a gyártás, azt jól példázza, hogy megrendelés után, egészen a gyártás megkezdése előtti hat napig még változtatható a konfiguráció. Legkorábban 2026 első negyedévében érkezhet az új modell, a hazai bevezetés pedig 2026 március elejére várható.

Festőüzem

A festőüzem épülete 33 000 négyzetméteres területen fekszik és három szinten folyhat benne a munka. Ám nem emiatt érdemes róla beszélni, hanem azért, mert ez a világ első olyan festőüzeme, ami egyáltalán nem használ fosszilis energiahordozót – földgázt – hanem teljesen elektromos üzemű. Sőt, abból sem akármilyet, hanem csak megújuló forrásból származó elektromos áramot használnak. Így ezzel évente 12 ezer tonnával kevesebb a CO2 kibocsátása, egy hagyományos üzemhez mérten.

A debreceni gyár másik különlegessége, hogy a teljes rendszer a megszokott 90-120 °C-os hőmérsékletével szemben csupán 65 fokos vízellátási hőmérsékleten működik. A forró vizet a festőüzem csarnokának szellőztetőrendszerénél használják, és ez tartja fenn a 22 fokra szabályozott folyamat hőmérsékletet, illetve a 60-65 százalékos páratartalmat a fúvókamrákban.

Új akkumulátortechnika

A Neue Klasse nagyfeszültségű, nettó 108,7 kWh-s akkumulátorai is teljesen újak, a hengeralakú cellák a korábbinál 20 százalékkal nagyobb energiasűrűségűek. Ebből a vásárló annyit érzékel, hogy az előző akkumulátor-generációhoz képest 30 százalékkal rövidebb a töltési idő. A BMW iX3 50 xDrive hatótávolsága 800 kilométer, és az 805 voltos technológiának köszönhetően tíz percnyi töltéssel akár 372 kilométerrel is növelhető a hatótávolság.

Az új a korábbitól eltérő formájú 46×95 mm-es hengeres cellák hűtése is hatékonyabb, egyenletesebb, kisebb az esély annak, hogy túlmelegedjenek. A gyárban nem akkumulátor gyártás, hanem csupán összeszerelés folyik, a cellákat a közelben éppen új üzemet építő Eve Energy szállítja a BMW-nek.

Ahogy korábban már írtuk, a termelés felpörgetése októberre várható, reméljük, a Neue Klasse első példányaival is hamarosan találkozhatunk már az utcákon.