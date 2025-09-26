A hazai BMW gyár ünnepéjes megnyitója alkalmával pont az üzem étkezdéje mellett haladunk el, szóval kíváncsiskodtunk kicsit, milyen ételek közül válogathatnak az itt dolgozók, és mennyit kell fizetniük.

Az alábbi fotón láthatjátok, hogy több ételnél is két ár van feltüntetve:

a normál ár a látogatóknak és vendégeknek szól, azaz akik “visitor-kártyával” lépnek be a gyár területére,

a kedvezményes ár pedig a dolgozókra vonatkozik.

Csak, hogy néhány klasszikust kiemeljünk: a budapest sertésszelet petrezselymes burgonyával 3 450/1 545 forint, a rántott gomba rizzsel, tartárral 2 915/1 010 forint és a cigánypecsenye tepsis sültburgonyával 3 450/1 545 forintba kerül.

A normál ár egyáltalán nem olcsó, de a dolgozói kedvezménnyel azért már nagyon barátságosan lehet étkezni a BMW menzáján.

A konyha teljesen nyitott, a kiszolgálópultnál állhatnak sorba az alkalmazottak és vendégek. De nem kötelező itt étkezni, lehet hozni otthonról is ételt, vannak mikrohullámú sütők a melegítésre és több hűtő is, amit szabadon használhatnak a dolgozók.

Alább pedig az étkező területe, ahol az indusztriális környezet keveredik a minimál stílussal és élő növényekkel. Úgy tűnik, hogy a BMW nagyon tudatosan alakította ki a belső terek dizájnját, ugyanis bárhol jár az ember a gyárban, úgy érzeni, mintha egy BMW i3-as modell utastere köszönne vissza.

De van itt komplett kávézó, büfé, kisbolt, pékség kombináció, ahol önkiszolgáló kassza is van.

És a felsőbb szinten étel- és italautomaták, bőséges választékkal.

