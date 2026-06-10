Fontos mérföldkőhöz érkezett az MAN TGE. A Volkswagen Crafterrel azonos főegységekből építkező furgon 2016-ban mutatkozott be a hannoveri IAA haszongépjármű-kiállításon.

A modell megjelenése fontos lépés volt a vállalatnak, hiszen az oroszlános márka a fent említett esztendőig nem rendelkezett áruszállítóval a 3,5–5,5 tonna közötti szegmensben. A TGE megjelenésével a bajor gyártó viszont olyan portfóliót alakíthatott ki, amely teljes egészében lefedi a könnyű, közepes, valamint nehézkategóriás haszongépjárműveket keresők igényeit. A modell sorozatgyártása 2017-ben indult a lengyelországi Wrześniában működő üzemben, amelynek ünnepélyes felavatásán a Vezess is részt vett.

A TGE kezdetben zárt áruszállító kivitelben, kétféle tengelytávval és háromféle tetőmagasságban készült, de elérhető volt fülkealvázas, valamint dupla kabinos kivitelben is. Az évek során az MAN igyekezett a „maga képére formálni” a modellt, és az MAN Individual keretében számos olyan külső dizájn és utastéri prémiumborítást emelt át a furgonba, amelyeket korábban csak a nehézkategóriás teherautók terén alkalmazott.

Az évtized elején az MAN Truck&Bus a kínálatot a személyszállító változatokkal egészítette ki: megérkezett a portfólióba a TGE Coach, valamint a TGE Intercity. 2023-ban a modell átlépte a bűvös százezres gyártási darabszámot. 2024 nyarán, egyfajta elő IAA-esemény keretében az MAN Truck&Bus bemutatta a faceliften átesett, a 2025-ös modellévet képviselő MAN TGE Next Level változatot. A modell elsősorban a műszerfal terén újult meg (digitális műszeregység és elektronikus rögzítőfék), de számos új vezetéstámogató rendszert is kapott.

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2025-ben pedig további – pénzszállítós, mentőautós, autószállítós, városi buszos – változatokkal bővült a TGE kínálata, amelyről szintén első kézből számolhatott be a Vezess.

A tízéves évforduló alkalmából az MAN egy úgynevezett országspecifikus 10 Years Edition modellváltozattal rukkolt elő, amelynek értékesítése már meg is kezdődött. Ez tehát nem egy egységes változat, hanem minden országban az adott piac igényeihez specifikálható. A 10 Years Edition a legmagasabb prémiumfelszereltséggel készül. Közös jellemzője ugyanakkor ennek a sorozatnak, hogy mind a hűtőmaszkon, mind pedig a kormánykeréken feltűnik a 10 Years Edition felirat.