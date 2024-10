A hannoveri IAA haszongépjármű kiállítás egyik fontos újdonsága az MAN TGE felfrissített kiadása volt. A technikai változtatás indokolt volt, hiszen már 2017 óta van gyártásban a bajor cég kishaszonjárműve.

Az MAN Truck&Bus tavasszal jelentette be, hogy több ponton korszerűsítette a furgonját, amire évek óta növekvő kereslet mutatkozik. A TGE-ból a gyártás kezdeti évében 2000, addig tavaly már 26 ezer darabot értékesítettek belőle.

Háromféle magasságban és hosszúságban készülhet

Külső

A dizájnján mintha nem fogna az idő. Még most is modernnek és letisztultnak hat. A technikai frissítés révén az MAN azonban olyan demóváltozatokkal állt elő, amelyek számos külső „csinosítgatást” kaptak. Ezek közé tartozik a zonogralakk fényezésű külső visszapillantó tükrök, az ugyancsak zongoralakk árnyalatú hűtőmaszk, valamint az ezüstszínű, fordított „C”-betűre emlékeztető elem, amely a jobb és bal oldali légbeömlőt öleli körbe a fényezetlen lökhárítón. De a réz metálfényezés (Pale Copper Metallic) is a facelift egyik hozománya. Rögtön hozzá kell tenni, hogy ez csak a bevezetéshez kapcsolódó limitált széria optikai csomagja (TGE Next Level Edition), vagyis a hétköznapi változatok nem lesznek ennyire elegánsak.

Az MAN TGE furgon, szimplafülkés-platós, duplafülkés-platós, kombi, vagy személyszállítós kivitelben érhető el a magyar piacon. Mivel cikkünk alanyául egy furgon szolgál, így ennél maradva villantjuk fel a TGE dimenzióit. A modell háromféle hosszúságban (5,9 m, 6,8 m, 7,3 m), valamint szintén háromféle tetőmagasságban készül (2,35 m, 2,59 m, 2,78 m). Igaz, a dupla hátsókereke kivitelek néhány centiméterrel magasabbak az imént felsorolt értékeknél.

Belső

Az utastér kapcsán el is érkeztünk a faceliftes TGE legfontosabb pontjához. Ez az a terület ugyanis, ahol látványos változások mutatkoznak. A mérnökök teljesen áttervezték a műszerfal struktúráját, illetve új funkciókat integráltak. Legfontosabb változás, hogy teljesen digitálissá vált a kormánykerék mögött lévő műszeregység. Megjelent emellett egy nagy felbontású középső kijelző is a multimédia rendszer kezelésére.

Ezen a téren felszereltségfüggő, hogy mivel gazdálkodhat a sofőr. A sztenderd 26,4 centiméter átmérőjű és navigációval vagy anélkül is kérhető. A csúcsot pedig a 32 centiméter átmérőjű jelenti, amely olyan funkciókkal egészül ki, mint a hangvezérlés vagy a Tidal zenestreamelő szolgáltatás. A Bluetooth-kapcsolat révén az Android-, valamint az IoS-rendszerű telefonok csatlakoztathatók a multimédia-rendszerhez.

Opcionálisan akár vezeték nélküli telefontöltőt, de akár belső mikrofont is kérhet magának a megrendelő, ami javíthatja a sofőr és a hátsó üléssorban ülők közötti kommunikációt (In-Car Communication). Lényeges változás továbbá, hogy megjelent a TGE esetében a kulcsmentes indítás, az elektronikus rögzítőfék, illetve két további USB-C töltőpontot is integráltak a műszerfalba (összesen négy ilyen kérhető). Búcsút intettek továbbá az automataváltóknál a klasszikus formájú váltókarnak. A kívánt vezetési üzemmódot ezentúl a multikormányon lévő gombok segítségével választhatja ki a sofőr.

A legkisebb, alacsonytetős változat 9,9 m3-es raktérrel rendelkezik, de a megrendelők akár 11,3 m3, 11,4 m3, 16,1 m3, 16,4 m3 és 18,4 m3 – res raktérrel is kérhetik. A legnagyobb megengedett össztömege 5,5 tonna. Az opcionálisan kérhető pótkocsi-vonószerkezet segítségével akár 3,5 tonnás vontatható tömegek is mozgásba hozhatók vele. A csomagtér kialakítása igényes, összesen akár 14 darab padlóba süllyesztett rögzítő füllel is kérhető. Emellett a padlón, az oldalfalakon, a válaszfalon és a tető alatt is elhelyezhetők további rögzítő sínek.

Technika



Lényeges változás a motorkínálatban, hogy a korábbi, belépő szintű, 102 lóerős dízelmotor kikerült a kínálatból, a visszafogott vásárlói igények miatt. A kínálatban így háromféle – 140 LE (103 kW), 163 LE (120 kW) és 177 LE (130 kW) – teljesítményszintet képviselő erőforrás maradt. A kétliteres, turbódízel motorok esetében továbbra is a vásárló döntheti el, hogy manuális vagy nyolcfokozatú, automata váltóval rendeli-e meg a járművet. Az elektromos egyelőre nem tartozik hozzá a kínálathoz. Ez természetesen érthető, hiszen az e-Golf hajtásláncát használó korábbi változat nem lenne versenyképes a piacon a maga 115 km-es hatótávjával.

Az általunk kipróbált változat egy meglehetősen gazdag felszereltségű kiadás volt. Többek között sávtartás asszisztenssel, éberségfigyelővel, sebesség figyelmeztetéssel, fáradtság-figyelővel, vészfékezési asszisztenssel, automatikus távolság szabályozással (ACC), sebességkorlátozóval, valamint elindulás-figyelmeztetéssel is ellátták. Utóbbi egy fontos gyalogosvédelmi vezetéstámogató rendszer, amely jelzi a sofőrnek, ha biciklis vagy gyalogos készül keresztezni a jármű útját elindulás előtt. Újdonság a holttérfigyelő is, aminek szintén nagy hasznát veheti a sofőr. Utóbbi két vezetéstámogató rendszer egyébként az N2-es besorolású TGE modellek esetében az alapfelszereltség részét képezi, míg az N1-esnél opcionális.

Vezetés

A TGE kezelése nem lett bonyolultabb, sőt, mind a műszeregyég, mind a multimedia rendszer magyar nyelvű. Előbbi jól strukturált és kialakítását tekintve a hagyományos elrendezést követi: bal oldalt a fordulatszámmérő, jobb oldalon pedig a sebességmérő látható. Ezek között jelennek meg olyan információk, mint például a megtett távolság, az aktuális üzemanyag-fogyasztás, a sebesség számmal kiírva, a sávtartó és a távolságtartó grafikája, a táblafelismerő, a megtehető hatótáv, valamint az automata sebességváltó aktuális fokozata.

A multimédia-rendszert pedig többek között a vezetéstámogató rendszerek finomhangolására, a navigáció kezelésére, a rádiócsatornák közötti szörfölésére használhatjuk. A fejlettebb változatokban a hangzás fókuszirányán is állíthatunk, de még a fényszórók, valamint a műszerfali kapcsolók hangulatvilágításának digitális állítására is lehetőség van.

A TGE-vel könnyű elindulni, hiszen csak sebességbe kell tenni a váltót és, ha finoman a gázra lépünk, akkor a rendszer már ki is kapcsolja az elektromos rögzítőféket. A furgon nagyon könnyen és dinamikusan gyorsul fel városi tempóra, de a városhatárt átlépve is megőrzi fürgeségét, de a táblafelismerő rendszer nemcsak vizuális, hanem audio figyelmeztetést is küld, ha valahol nem szabad átlépni a 80-as vagy 90-es tempót.

A sávtartó asszisztens kiválóan olvassa még a kissé kopottabb útfelfestéseket, így amikor szükséges, akkor aktív kormányzással egészen aprókat belenyúl a kormányzásba. Ez azonban egyáltalán nem zavaró, jól látható, hogy a rendszer a biztonságos haladásra van optimalizálva. A TGE-vel parkolni sem nehéz, feltéve, ha fel van szerelve hátsó tolatókamerával, amelynek képe pontosan és precízen jelenik meg a multimédia rendszer középső kijelzőjén. Az újdonság navigációja megbízható és jól használható, a rövid külföldi tesztút alatt nem volt szükség arra, hogy a sajátomat használjam.

Kétség nem fér hozzá, hogy a TGE-t sikerült pontosan ott korszerűsíteni, ahol szükség volt rá. A frissítés nem járt szükségtelen opciókkal, vagy felesleges megoldások beépítésével. Az MAN-nál tehát tökéletesen hajtották végre a házi feladatot és úgy modernizálták a TGE-t, amennyire szükség volt rá.