2024-ben újult meg az MAN könnyű teherbírású kishaszonjárműve, a TGE. A frissítés főleg a vezetőteret érintette és akkor még csak az áruszállító változatokra fókuszáltak. A bajor gyártó Münchenben további megújult modellváltozatokról rántotta le a leplet, amelyek között szép számmal akadnak különlegesebb kiadások is. Lássuk, a terítéket!

Külső

Immár nyolc éve készül a TGE változatlan formavilággal Lengyelországban. A MAN Individual, vagyis a gyári tuning részlegnek köszönhetően azonban tetszés szerint specifikálható a külseje. Ha valaki szeretné, akkor például versenyfurgont is faraghat belőle saját versenyszámmal, feketére fújt felnikkel, illetve tetszetős krómcsíkkal a hűtőmaszkon. A minél exkluzívabb megjelenésre azonban a személyszállító változatoknál helyeződik nagy hangsúly. Az MAN ezen a téren többféle koncepciót is bemutatott.

Látható volt az eseményen egy 9 személyes, mélyzöld színű mikrobusz, amely megerősített karosszériavédő burkolattal, piros csíkokkal rendelkezett. Mégsem ezek, sokkal inkább a krómléccel ellátott hűtőmaszk, a krómbetétes, LED-technológiás fényszórók, valamint a lökhárító felső ívének krómhatású bevonata varázsolta exkluzívvá. A külső visszapillantók házain megjelenő oroszlán -amely a márka totemállatának tekinthető – pedig már egyenesen művészi hatást kelt, a mögötte lévő mintázattal együtt. A csúcs természetesen a VIP turista midibusz, amely kifelé nyíló ajtóval, mélyfekete fényezéssel, színezetlen lökhárítóval sötétített ablakokkal büszkélkedhet.

A megjelenést nagyban befolyásolja a felhasználási jelleg is, amely megmutatkozott azon a két speciális változaton, amelyet az MAN Truck&Bus készített. Az egyik egy mentőautó, amelyet értelemszerűen a szükséges, figyelemfelkető arculati mintázattal borítottak. A fülke és a felépítmény közötti részt egy áramvonalas tető köti össze. Ebbe integrálták a megkülönböztető fényjelzést. A felépítmény kifejezetten tágas és kiváló mozgást tesz lehetővé a személyzet számára. A spanyol cég egy lépcsővel ellátott oldalsó ajtót is beépített, a mentőágy pedig a hátsó, kétszárnyú ajtókon keresztül mozgatható. Törekedtek arra, hogy ne csak a belsejébe, hanem a felépítmény külső részében is rendelkezésre álljanak nagyobb tárolórekeszek, például az oxigén palackok számára.

A másik debütáló újdonság az ikertengellyel szerelt változat volt. Ebből rögtön kétféle változat – egy automentő és egy hűtődobozos – változat mutatkozott be. Utóbbi érdekessége, hogy a felépítmény talpakra állítható és leszerelhető. Így a TGE akár kis nyerges vontatóként is használható. Az autómentő változat különlegessége pedig, hogy rámpája hidraulikusan lesüllyeszthető, ami nagyban megkönnyíti a le és felhajtást. Az MAN ugyanakkor még egy páncélozott, pénzszállító változatot is elhozott az eseményre, amely rendelkezik az EU-s előírásoknak megfelelő ballisztikus védelemmel. Ez azt jelenti, hogy akár egy 7,62 × 39 mm-es lőszert használó Kalasnyikovval szemben is ellenállónak kell lennie.

Belső

Az MAN TGE belseje teljes egészében igazítható az adott felhasználási területhez. Maradva a pénzszállító példájánál a vezetőtérbe két ülés került, de kialakítottak a raktér és az utastér között plusz egy fő számára fenntartott helyet. Ez a harmadik ülőhely a vezetőülés mögött kapott helyet és könnyedén megközelíthető a bal oldali utasajtó felől. A bezártság érzet csökkentése miatt még egy kis ablakot is elhelyeztek a karosszériában, a B-oszlop mögött.

Az MAN TGE a legmagasabb elvárásoknak is meg tud felelni, amire a korábban említett versenyfurgon a legjobb példa. Ebben vastagon párnázott, cérnavarrású, bőrbevonatú, combtámasszal és oldaltámasszal ellátott ülések állnak rendelkezésre. A prémium érzést tovább fokozza a bőrbevonatú kormány, valamint a padlószőnyeg. A komfortot azonban még ennél tovább is lehet fokozni: az MAN Individual által kialakított mikrobuszban a két elülső ülés közé egy pohártartóval ellátott hűtőláda is került, így a sofőr bármikor magához vehet egy hideg frissítőt, ha úgy tartja kedve.

Ha akarjuk városi felhasználású mikrobusz is varázsolható az MAN TGE-ből. Nekem ez volt az egyik kedvencem, mert olyan megoldásokat vonultatott fel, mint a normál méretű, alacsonypadlós városi autóbuszok. Egyik ilyen, hogy teljesen elszeparált vezetőfülkével rendelkezett. A vezetőteret plexi üveggel választották le az utastértől, a mellette lévő ülőhelyet pedig teljesen megszüntették. Utasterében nyolc ülőhely található, ám ebből kettő azon a részen van, ahol kerekesszékes, vagy babakocsis utas is utazhat.

Éppen ezért ezeket egyszerűen, az üléspárna felhajtása után be lehet fordítani az ablak felé. Így bőséges hely marad a kétszárnyú, kifelé nyíló ajtóval szemben. Természetesen a padlóba épített síneknek köszönhetően a többi, hárompontos biztonsági övvel ellátott utasülés is könnyedén mozgatható. A leszállási szándék jelzéséhez pedig nem szükséges felállni, hiszen minden üléspárnál megtalálható egy jelző gomb.

Ha a megrendelő igényt tart rá, akkor a TGE fedélzetén egy kisebb raktár kialakítására is lehetőség van munkapulttal, valamint integrált alumínium polcokkal. Ez jól jöhet szervizautók esetén, ahol szükség lehet a kisebb alkatrészek megmunkálására, javítására. Az otthonosabb környezet érdekében ebben az esetben a raktér akár padlószőnyeggel is borítható. Persze, azért az sem baj, ha időnként egy kicsit matatunk a padlóban. Az egyik mikrobusznál például egy emelőkészletet találtam a jobb oldali kerékjárati ív mellett, egy műanyagfedél alá rejtve.

Technika

A faceliftes TGE esetén fontos változás volt korábban, hogy a korábbi, belépő szintű, 102 lóerős dízelmotor kikerült a kínálatból, a visszafogott vásárlói igények miatt. A kínálatban így háromféle – 140 LE (103 kW), 163 LE (120 kW) és 177 LE (130 kW) – teljesítményszintet képviselő erőforrás maradt. A kétliteres, turbódízel motorok esetében továbbra is a vásárló döntheti el, hogy manuális vagy nyolcfokozatú, automata váltóval rendeli-e meg a járművet. Az elektromos egyelőre nem tartozik hozzá a kínálathoz. Ez természetesen érthető, hiszen az e-Golf hajtásláncát használó korábbi változat nem lenne versenyképes a piacon a maga 115 km-es hatótávjával.

A mostani facelift másik fontos lépése volt, hogy számos vezetéstámogató rendszer jelent meg a TGE-nél. Ezek között találjuk a sávtartás asszisztenst, az éberségfigyelőt, a sebesség túllépésre való figyelmeztetést, a fáradtság-figyelőt, a vészfékezési asszisztenst, az automatikus távolság szabályozást (ACC), a sebességkorlátozót, valamint az elindulás figyelőt, ami akkor jön jól, ha valaki váratlanul átsétál a furgon előtt. Ebben az esetben a technika észreveszi a veszélyeztetett úthasználót, vizuális és hangjelzéssel figyelmezteti a sofőrt, majd lefékez, ha szükség van rá.

Szintén újdonság a holttérfigyelő is, ami kiemelt szerepet tölt be a gyalogosok és biciklisek védelmében. Utóbbi két vezetéstámogató rendszer egyébként az N2-es besorolású TGE modellek esetében az alapfelszereltség részét képezi, míg az N1-esnél opcionális.

Az opcionálisan választható vezetéstámogató rendszerek listáján még olyan megoldásokat találhatunk, mint a Cruise Assist vagy a Cruise Assist Plus, amely a nagy felbontású GPS-térképről, valamint a felhőből érkező, más járművek viselkedésével kapcsolatos adatokat is felhasználja. Szintén újdonság még a balesetrögzítő rendszer, ami közvetlenül az incidens után már rendelkezésre tudja bocsátani az ütközéssel kapcsolatos legfontosabb adatokat. Mindez nagyban megkönnyítheti az igazságügyi szakértők munkáját. Emellett talán fegyelmezettebbé is teheti a közlekedőket, hiszen már úgy kerül kamera a furgonokba, hogy azokat nem a felhasználó, hanem maga a gyártó szereli be.

Vezetés

Az MAN Truck&Bus munkatársai karácsonyt tartottak az újságíróknak és lényegében mindenki azzal ment, amivel csak akart Még az Audi tesztpályán is lehetett egy kicsit csapatni, idő bőven volt arra, hogy kitapasztaljuk, mit tudnak az ezek a furgonok. A teszt egyik részében a biztonság kapott főszerepet.

A pályán lehetőség nyílt élesben kipróbálni a vészfékasszisztenst (EBA), amely 15-80 km/órás tempó között aktív. Ennek a ki nem kapcsolható a vezetéstámogató rendszernek a célja, hogy megelőzze a ráfutásos balesetek bekövetkezését különösen nagy sebességnél, amikor a reakcióidő kritikus fontosságú. A pályán körülbelül 50-60 km/órás tempóra gyorsíthattam fel, mire elértem az előre bekészített akadályt, amely egy személyautót volt hivatott imitálni. Az instruktor kifejezetten kérte, hogy ne tegyen a lábam a fékre. Az asszisztens először hangjelzéssel, majd vizuális jelzéssel tudatta, hogy baj lesz, de miután érzékelte, hogy nem reagálok állóra fékezte a furgont úgy, hogy az körülbelül 30-40 centiméterre állt meg az akadálytól.

A következő feladat is a pályára koncentrálódott. Én ezt egy MAN TGE városi kisbusszal tettem meg, amely fel volt vértezve tolatóradarral és tolatókamerával is. Először szlalomozni kellett a bójákkal kijelölt úton, majd ugyanezt az etapot visszafelé kellett megtenni. Értelemszerűen az utóbbi nyögvenyelősebb lehet kezdők számára, hiszen az ember nem is tudja mire figyeljen igazán. A parkolóradar pittyegésére, a tolatókamera által kijeltölt csíkokra, vagy inkább a tükörre? Nos, úgy tűnik, hogy utóbbival lehetett igazán gyorsan megoldani ezt a feladatot, a parkolóradar és a tolatókamera leginkább parkolásnál és megfordulásoknál jön jól. Az is kiderült itt, hogy a MAN TGE egészen kis ívben fordul, dacára annak, hogy nagy tengelytávval rendelkezik.

A szervezők előre megadott tesztútvonalat javasoltak, így a GPS-re kellett hagyatkozni. Éppen ezért kifejezetten előnyös, hogy a digitális műszeregységre teljesen kivetíthető a GPS, csak úgy, mint egyes új, személyautók esetébe

A München környezetében futó autópályákon hajtva egyik TGE sem engedte, hogy kimenjek a sávból, mihelyst érzékelte a kérdést, aktív kormányzással visszaterelte az orrát a sávba.

Mivel az MAN TGE a Volkswagen Crafter ikertestvére, így közös a hajtásláncuk. dízelmotorjai csendben dolgoznak, még nagyobb fordulatszámon sem jelenik meg az az idegesítő frekvencia, ami egyes dízelmotorokat jellemez. Bármelyik teljesítményszintről is legyen szó, a TGE fürge és nyomatékos jószág. Terhelten is jól bírkózik meg az emelkedőkkel. Autópályán tempósan vezethető és kellő magabiztossággal lehet végrehajtani vele az esetleges előzéseket.

Összegzés

Az MAN TGE mostantól már olyan speciális változatokban is elérhető, mint például a mentőautó, pénzszállító, autómentő, vagy ikertengelyes, hűtődobozos kivitel. Emellett természetesen olyan népszerű kivitelekben is készül, mint például a duplakabinos-platós változat, vagy a szimplakabinos platós. A vezetéstámogató rendszerek kínálatának bővítése, valamint a műszerfal korszerűsítése kifejezetten jót tett ennek a modellnek. És minden bizonnyal megalapozza a további sikereket a kishaszonjármű piacon. A TGE-t ugyanis már nem csak az Európai Unióban, hanem Norvégiában, Törökországban és az Egyesült Arab Emírségekben is forgalmazzák.