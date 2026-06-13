Két hivatásos teherautó sofőr életét vesztette szombat hajnalban, Brünn közelében – adta hírül az iDNES.cz hírportál. A baleset a D2-es autópálya 11-es kilométer szelvénynél történt szombat hajnalban, 4:30-kor. A történtek miatt egy időre mind a Brünn felé, mind pedig a Břeclav felé tartó autópályát le kellett zárni egy időre.

“A Brünn irányából érkező magyar teherautó eddig ismeretlen okokból nekicsapódott a betonkorlátnak. Az ütközés következtében a kamion először keresztbefordult, majd összeütközött a szemből érkező román rendszámú nyerges vontatónak. Ezt követően mindkét teherautó kigyulladt, és a tűzben mindkét sofőr életét vesztette” – mondta a portálnak Andrea Cejnková, a rendőrség szóvivője.

Hozzátette: a baleset ráadásul nem messze történt attól a helyszíntől, ahol az útépítők a D1-es és a D2-es autópályák kereszteződésének átépítésén dolgoznak. A térségben már a megszokott erős forgalom miatt is gyakoriak a torlódások, de a munkálatok és a balesete együtt véve jelentős forgalmi dugót okozott szombat reggelre.

A helyszínre hat tűzoltóegység érkezett, köztük egy önkéntes egység is. A lángokat öt vízsugárral fékezték meg. 8:30 és 9:00 között mindkét sofőr holttestét sikerült kiemelni a roncsokból. A hatóságok egyelőre vizsgálják, miért vesztette el a magyar rendszámú teherautó vezetője az irányítást a kamion felett.