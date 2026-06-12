Június 12-én hajnalban 4 óra 30 perc körül egy teherautó munkagépnek ütközött az M1-es autópálya 114-es kilométerénél. A jármű az ütközés után kigyulladt, a vezetője a helyszínen életét vesztette.

Nem sokkal később, 5 óra 10 perc körül a 113-as kilométernél egy kisbusz nekiütközött egy, az előző baleset miatt álló teherautónak. A kisbuszban kilencen utaztak, közülük hét ember a helyszínen meghalt, ketten megsérültek. A balesetben török rendszámú kamion és moldáv rendszámú kisbusz volt érintett.

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A balesetek miatt Magyar Péter miniszterelnök azonnali jelentést kért az M1-es autópálya közlekedésbiztonsági helyzetéről.