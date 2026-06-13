Május elején a Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, Mohammed bin Szulajm gyakorlatilag bejelentette, hogy visszatérnek a V8-as motorok a Forma-1-be. Az FIA első emberétől nem állnak távol az ilyen nagy ívű bemondások, de a mostani szabályrendszer erőforrásainak népszerűtlensége miatt talán épp a legjobbkor hangzottak el tőle a mondatok: alapvetően ugyanis a motorgyártók egy része, de még az F1-vezér is támogatja a tervet.

Az elnöknek azonban úgy tűnik, ennyi nem elég: bin Szulajm az autók tömegéből is faragna. Ebbe az irányba ugyan történtek előrelépések, 2026-ra hosszú idő után végre kisebb minimumtömeget határoztak meg, véget vetve a folyamatos növekedésnek. A 768 kg-s modern F1-es autók azonban így is masszívak, ha a 20-25 évvel ezelőtti 600 kilós versenyautókhoz mérjük őket.

“Mi most a legrosszabb az autókban? Komplexek, drágák és nagyok is. Mit jelent egy nagy és nehéz autó? Azt, hogy nem biztonságos. 50 kilóval nehezebbé tettük őket a biztonság miatt, de én szeretnék egy olyan autót látni, ami könnyebb 650 kilónál. A célom 630.” – fogalmazta meg vágyait bin Szulajm a Canal+ tévécsatornának. Ezt a lélektani határt egyébként 2013-ra lépték át a Forma-1-es autók.

Mindez nagyban már azzal megvalósulhat, ha valóban meglépi az F1 az egyszerűbb V8-as motorokra váltást. Ennek legkésőbbi céldátuma 2031 a jelenlegi elképzelések szerint. “A V8-asoknak jönnie kell. A belső égésű motor talán 760 lóerős lehetne, aminek 10 százaléka elektromos. Ez hangot adna neki. Sokkal olcsóbb lenne, a fejlesztése is” – magyarázta bin Szulajm, hozzátéve, hogy maradnának a fenntartható üzemanyagok használatánál.

“Nem látom, hogyan alakulhatna ez rosszul.”