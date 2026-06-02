Sok érv szól amellett, hogy valaki autóval induljon útnak. Hagyományos értelemben nincs súly és méretkorlát, mint a repülős bőröndöknél, a csomagtartót addig lehet pakolni, ameddig meg nem telik és egy személyautóval bárhol, bármikor meg lehet állni. A szellőzéssel sem kell sokat bajlódni, csak letekerjük az ablakot és máris friss oxigénhez juthatunk. A kormánykerék mögött kevésbé felhőtlen az élet, de azért a vezető is élvezheti az előnyöket: gyönyörködhet az elsuhanó táj szépségében, vagy éppen az épített városi környezetben. És a rizikós témáknál mondhatja azt: „bocs nem figyeltem, mert az utat néztem.”

Fárasztó tünetek

Az órákig tartó ülés hátrányait azonban mindenki ismeri: végtagzsibbadás, hátfájás, kisebb-nagyobb izomgörcsök, lanyhuló vérkeringés, bemerevedő nyak és társai. Egy-egy benzinkutas, pisiszünetes kényszermegállás ilyenkor felér egy háromnapos wellnesszel. Az álmaink és vágyaink tárgya, az egyhetes horvátországi nyaralás, vagy az olasz tengerpart látványa persze ilyenkor segít jobban elviselhetővé tenni a dolgokat.

A férfiak esetében azonban van egy kevéssé ismert pontja a testnek, ami ugyancsak szenved a sokáig tartó üléstől. Ez nem más, mint a prosztata, amely egy gesztenye nagyságú szerv, ami a húgyhólyag alatt helyezkedik el. Mivel körbeöleli a húgycsövet, ezért ha begyullad, akkor problémássá válhat a pisilés. Egy egyszeri, 7-8 órás út még nem feltétlenül okoz olyan tüneteket vagy problémákat, amelyek észrevehetők, de kétségkívül megviseli.

Biológia dióhéjban

A hosszan tartó ülés következtében lassult keringés, pangás alakul ki, ennek következtében kevésbé lesz az immunrendszer által elérhető, így a fertőzések megbújhatnak benne. Gáttájékon diszkomfortérzés jelenhet meg, és gyakoribbá válhat a vizelési inger is. Éppen ezért nem csoda, ha a hosszabb kocsikázások során valamiért gyakrabban kell elmennie a férfi utasoknak a mosdóba.

A prosztatagyulladással kapcsolatos tünetek meglehetősen változatosak lehetnek és a sürgető vizelési inger csak egy ezek közül. Fontos azonban észben tartani, ha kialakul a probléma, vissza-visszatérő folyamatos, megterhelést okozhat.

Minden bizonnyal jobban érinti a hivatásos sofőröket, de azok a férfiak is veszélyben lehetnek, akik a munkájukból fakadóan sokat autóznak. Éppen ezért érdemes odafigyelni arra, hogy ilyenkor a prosztata terhelését mérsékeljék a gyakoribb megállásokkal, átmozgatásokkal, valamint a rendszeres testmozgással.

A krónikus prosztatagyulladás idővel más tüneteket is produkálhat, ezek közé tartozik a fájdalmas ejakuláció, az erekció minőségének megváltozása, valamint az időnként a hímvesszőben vagy a gáttájékon jelentkező fájdalom.

A tét tehát nem kicsi, vigyázni kell a prosztatára és az első tünetek jelentkezésekor érdemes orvoshoz fordulni, máskülönben olyan utazásban lehet része a férfiembernek, amiben önként biztosan nem szívesen venne részt.

HIRDETÉS A Proxelan végbélkúp klinikai vizsgálatokkal igazolt hatású helyi készítmény a prosztatagyulladás tünetei ellen, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van. Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszi a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat és a fájdalmat. Vény nélkül könnyen elérhető a hazai patikákban, ezért a fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz Fotó: Phytotec Hungária Bt.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!