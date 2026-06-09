Az Egyesült Államok dél-nyugati részén, Georgia államban található Atlantában összesen nyolc mérkőzést rendeznek a csütörtökön rajtoló labdarúgó‑világbajnokságon. Az első találkozóra június 15‑én kerül sor, amikor Spanyolország a Zöld‑foki Köztársaság válogatottjával csap össze. A városba látogató drukkerek miatt plusz kapacitásokra van szükség helyi közösségi közlekedésben. Így történhetett meg az, hogy a napokban több önvezető autóbuszt is forgalomba állítottak egy pilot projekt keretében.

A világ vezető önvezető midibusz gyártója, a Karsan bejelentette, hogy a BMW villanymotorral és energiatároló teleppel szerelt e-Jest-re esett a választás. A midibuszok egy rövidebb szakaszon, a MARTA West End állomás és az BeltLine vasútvonal délnyugati szakasza között szállítják az utasokat, ami nagyjából 2-2,5 kilométer hosszú útvonal. Gyalog 20-25 perc lenne megtenni ezt az útvonalat, de közösségi közlekedéssel alig 5-7 percbe telhet. A viszonylat egészségügyi intézményeket, közösségi tereket és oktatási helyszíneket is érint. Az év végéig pedig várhatóan az Atlantai Egyetemi Központnál is megállnak majd a midibuszok.

“Az ATL Spoke projekt fontos mérföldkő, mert megmutatja, hogyan teremthetnek valódi értéket az autonóm technológiák a közösségi közlekedésben. A kezdeményezés egyben lehetőséget nyújt a szakembereknek arra is, hogy feltérképezzék, miként befolyásolják ezek a rendszerek az utasok utazási élményét” – hangsúlyozta Okan Baş, a Karsan ügyvezető igazgatója.

A maximum 20 fő szállítására alkalmas midibuszok a hét mindennapján, 12-15 perces követési idővel közlekednek.

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A mindössze 5,9 méter hosszú e-Jestet 2018-ban mutatták be. Az önvezető technológiával ellátott kivitel pedig 2021-ben került sorozatgyártásba. A modellváltozat a BMW és a török Karsan közötti együttműködés eredménye. Az öttonnás össztömegű midibuszt 184 lóerős, 290 Nm-es villanymotor hozza mozgásba, amely a 105 kWh kapacitású lítiumion-akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát.

A gyártó szerint még teljes terhelés esetén is van olyan erős a BMW elektromotor, hogy gond nélkül fel tud kapaszkodni egy 25 százalékos emelkedőn. Egy feltöltéssel 260 kilométert tud megtenni és 80 kW teljesítményű DC-töltővel 1 óra 20 perc alatt teljesen feltölthető az akkumulátora.

A Jest midibusz különleges mérföldkőhöz érkezett 2025-ben: elkészült a modellből a tízezredik példány.