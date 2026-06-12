Pénteken 17 órakor, napos, igen meleg időben – 30 Celsius-fokos levegő-, 49 fokos aszfalthőmérséklet – folytatódott 2026-os Forma-1-es világbajnokság hetedik fordulója, a Barcelona-katalóniai Nagydíj hétvégéje a második 60 perces szabadedzéssel.

Miután az első gyakorlást az ifjoncok pályára küldése miatt hét állandó pilóta – Kimi Antonelli, Lando Norris, Lewis Hamilton, Isack Hadjar, Alex Albon, Nico Hülkenberg és Sergio Perez – is kihagyta, sokaknak most indult az érdemi munka és felkészülés.

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A bokszutcai lámpa zöldre váltáskor a cadillaces Perez ment ki elsőként.

Max Verstappen kivételével az első etapra mindenki a Pirelli sárga jelölésű, közepes keverékű abroncsait választotta, de így is a holland nyitott a legjobb idővel – talán az is benne volt, hogy a monacói lerobbanás után új, jobban „nyúzható” erőforrás került a Red Bullba.

10 perc után már a tavalyi barcelonai győztes, Oscar Piastri állt az élen.

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16 perc telt el, amikor Liam Lawson a bokszutca-kijárat végén, a célegyenes jobb szélén húzódott félre, a rádión azt jelezte, hogy elment a hajtás, majd hozzátette, hogy vége a sebességváltónak. Virtuális biztonsági autót rendeltek el a Racing Bulls eltávolításának igen rövid idejére.

Bő 20 perc után Verstappen Red Bulljára már felkerültek a piros, lágy Pirellik – kezdődött a kvalifikációs szimulációk szakasza. A holland elsőre igen gyenge időt ment, bő egytizedet javított csak a korábbi, keményes körén.

Jó tíz perccel már jóval több lágyas idő volt, az élen a mercedeses George Russell állt, mögötte Oscar Piastri, Charles Leclerc, Kimi Antonelli sorakozott, majd Norris ugrott az első helyre, 9 ezreddel előzte meg honfitársát.

Hamilton nem ment jól,  rádión azt jelezte, hogy az első szárny nyitásakor leért a Ferrari padlója – miután visszartért a bokszba, cserélték is az alkatrészt, beindították az utót, majd leállították – a hétszeres bajnok nem mehett ki vissza azonnal, miközben mások már a futamra koncentrálva hosszabb etapokat futott.

Alonso és a két Red Bull-pilóta furcsa tolakodást hozott össze a bokszutcából a pályára vissztérve, a spanyolt vizsgálat alá is vonták a záróvonal átvágása miatt.

Az utolsó percekben mindkét Mercedes-pilóta kiszélesítette a pályát, Hamilton is kifutott, a gumik szemmel is láthatóan koptak, a meleg és a pálya jellege mindegyik keveréknél gondokat okozott.

Az edzés megint csak rajszimulációkkal zárult.

A hétvége szombaton 12.30-kor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, az időmérő 16 órakor kezdődik, míg a Barcelona-katalóniai Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol majd.

Századnyi különbség az élen, kikészültek a gumik az edzésen 3

Kép: Formula1

Századnyi különbség az élen, kikészültek a gumik az edzésen 4
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