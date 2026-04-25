Felújtási munkák miatt forgalom-korlátozás várható szombaton az M0-ás autóúton Halásztelek és Nagytétény térségében – figyelmeztetett a Magyar Közút.

A nemrég kiadott tájékoztatás szerint reggel 8 és 17 óra között karbantartást végeznek a Deák Ferenc híd (Hárosi Duna-híd) útburkolatán, emiatt forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek. Délelőtt az M1-es autópálya, délután pedig az M3-as autópálya irányába zárnak le két külső sávot. A forgalom emiatt csak a két belső sávon haladhat a karbantartás ideje alatt.

A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy elindulás előtt az Utinform.hu oldalon előre tájékozódjanak a forgalmi helyzetről, mivel várakozásaik szerint jelentős torlódások alakulhatnak ki a nagy forgalom miatt. Az arra járóknak érdemes fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedniük a balesetek elkerülése érdekében!

A szombati munkálatok után hamarosan ismét visszatérnek a szakemberek az autóútra. 2026. április 27. és 30. között, minden éjjel 20 órától másnap reggel 6 óráig karbantartási munkák miatt újabb forgalomkorlátozásra kell számítani az M0-s autóúton. A munkálatok a 57-es és a 60-as kilométer szelvények között zajlanak majd, az M4-es felől az M3-as irányába vezető oldalon. A szakemberek hézagkiöntési és burkolatjavítási munkákat fognak végezni fent jelölt időpontban, amelyet mobil terelés mellett hajtanak végre. A tereléseknél 60 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben, és a munkavégzés idején csak egy sávon haladhat majd a forgalom.