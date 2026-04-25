Szűk három hónap alatt több alkalommal érték járművezetésen azt a férfit, aki eltiltás miatt nem ülhetett volna volán mögé. A Kiskunhalasi Járási Ügyészség most vádat emelt ellene – olvasható az Ügyészség honlapján.

A helyi férfi jogosítványát még 2025 tavaszán vonták be a 18 büntetőpont elérése miatt. A bíróság aztán 2025 nyarán három szabálysértési ügy miatt eltiltotta őt a közúti járművezetéstől. Meglepő módon ez sem tartotta őt vissza attól, hogy továbbra is vezessen, mivel 2025 augusztusa és novembere között négy alkalommal kapták rajta a rendőrök, hogy eltiltás ellenére vezetett. Egyszer ráadásul a “kristály” elnevezésű tudatmódosító szer fogyasztása után, bódult állapotban ült a volán mögé, aminek következtében nekiütközött egy szemből érkező autónak.

A férfi a személyi sérüléssel nem járó baleset helyszínéről elhajtott, a rendőrök végül otthonából állították elő és őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását, és 2025 decemberében bűnügyi felügyeletet rendeltek el ellene. A férfinak emiatt elektromos nyomkövetővel ellátott órát kellett viselnie. Ezt azonban három nappal később letépte, amivel 73 500 forint kárt okozott a rendőrségnek.

A Kiskunhalasi Járási Ügyészség a férfit eltiltás hatálya alatt, folytatólagosan elkövetett járművezetés vétségével vádolja, de a bódult állapotban történő járművezetésért, kábítószer birtoklásért, valamint rongálás vétsége miatt is felelnie kell a bíróság előtt. Az ügyészség a halmazati büntetések miatt vele szemben fogházbüntetés, valamint közúti járművezetéstől való eltiltás kiszabását indítványozta. Bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.