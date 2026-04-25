Az M7-es autópályán, Letenye irányába több jármű ütközött össze Martonvásár térségében szombat délelőtt. A 31-es km ugyan már megszűnt a sávzárás, azonban a torlódás továbbra is jelentős. Azt kérik, hogy aki teheti, válasszon másik útvonalat!

Sokan már megtették, emiatt a 7-es úton is torlódás alakult ki a térségben. Kilométereken át lépésben halad a forgalom.

Nem csak a Balaton, hanem az osztrák-magyar határ irányába van jelentős fennakadás.

Az M1-es autópályán, a határ felé baleset történt a 67-es jelű Tata csomópontban. A belső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a 2-3 km-t.

