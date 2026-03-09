Újra beavatkozik a kormány az üzemanyagárakba: március 10-én 0 órától úgynevezett „védett árat” vezetnek be a benzinre és a gázolajra. A döntést Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be, miután a közel-keleti háborús helyzet és az olajszállítás körüli bizonytalanság miatt világszerte meredeken emelkedni kezdtek az olajárak.

A kormány döntése értelmében a töltőállomások nem kérhetnek többet az alábbi áraknál:

95-ös benzin: legfeljebb 595 forint/liter

gázolaj: legfeljebb 615 forint/liter

A kiskereskedők ennél olcsóbban adhatják az üzemanyagot, de drágábban nem.

Kik tankolhatnak hatósági áron?

A kedvezmény nem mindenkinek jár. A kormány döntése alapján a védett ár csak magyar rendszámú, magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik.

Magánszemélyek: magyar rendszámú személyautóval

Mezőgazdasági szereplők: gazdálkodók, agrárvállalkozások

Fuvarozók: áruszállítással foglalkozó cégek tehergépjárművei

Magyar rendszámú céges járművek

Vagyis a szabályozás célja az, hogy a magyar háztartások és a gazdaság szereplői kapjanak kedvezményt.

A jelenlegi bejelentés alapján elvileg nem jár a védett ár:

külföldi rendszámú autóknak

tranzitforgalomban közlekedő járműveknek

külföldi fuvarozóknak

Ők várhatóan piaci áron tankolhatnak majd a magyar kutakon. Ez a megoldás emlékeztet a 2022-es árstop végén alkalmazott rendszerre, amikor szintén különválasztották a magyar és külföldi járműveket.

A mostani ársapka ugyanakkor jóval magasabb, mint 2022-ben:

2021–2022: 480 Ft/liter volt a hatósági ár

2026: 595 és 615 Ft/liter lett az új plafon

2021 novemberében 500 forint körüli benzinárak mellett vezették be a 480 forintos hatósági üzemanyagárat, és a piaci árak 2022 nyarán a 800 forintot is elérték, így az ársapka a korlátozások és logisztikai zavarok miatt fenntarthatatlanná vált, ezért 2022 decemberében kivezették. Ezt követően az üzemanyagok ára 600–700 forintos tartományban mozogtak.

Lesz elég üzemanyag?

A kormány szerint az ellátás biztosítása érdekében felszabadítják az állami stratégiai készletek egy részét. Erre azért lehet szükség, mert az árstop idején korábban több alkalommal is előfordult, hogy a kutaknál hiány alakult ki.

Erről, és az évekkel korábbi hatósági áras üzemanyag gazdasági hatásairól alábbi cikkünkben írtunk: