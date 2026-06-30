Július elsejétől jelentősen megváltoznak a parkolás feltételei Budapesten. A legszembetűnőbb változás, hogy ettől a naptól végleg eltűnnek az érmés parkolóautomaták: a várakozási díjat szerdától a különféle ismert applikációkon keresztül online fizethetik meg az autósok.

Erről az automatáknál sűrűbben – 250 méter helyett 75 méterenként – kihelyezett tájékoztató táblák figyelmeztetik majd a sofőröket. Az sms-es fizetés lehetősége szintén megmarad, de nem minden szolgáltatónál lehet kényelmidíj-mentesen fizetni.

Emellett emelkednek a parkolási díjak is. Az A zónában a jelenlegi 600 forint helyett július 1-től 800 forintba kerül majd egy óra a hét minden munkanapján 8 és 22 óra között. A B zónában 450 forint helyett 600 forintot kell fizetni, szintén munkanapokon, de csak este 8-ig.

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A C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 forint helyett. A D zónában pedig 300 forint lesz 200 forint helyett reggel 8 és délután 18 óra között. A díjakból a tervek szerint 25 százalékos kedvezmény illette volna meg a BudapestGO alkalmazáson keresztül fizetőket, illetve a BKK havi közösségi közlekedési bérletet vásárlókat, de ezek a kedvezmények az applikáció parkolási funkcióval való frissítéséig nem érvényesíthetők.

Drágulnak egyes P+R parkolók is. Budapest őrzött P+R parkolóiban az éjszakai várakozás díja 200 forintról 300 forintra emelkedik, a Margitsziget északi parkolójában pedig 800 Ft/óra lesz a parkolási díj.