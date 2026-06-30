Nagy-Britanniában nem lacafacázik a hatóság: minden olyan járművet, amely forgalomba van helyezve, de nincs rajta kötelező felelősségbiztosítás, lefoglalnak, elárvereznek vagy bezúznak.

Vannak persze lépcsői a folyamatnak, és a jóhiszemű ügyfél megúszhatja egy súlyos bírsággal, de sokan inkább veszni hagyják az autót – különösen, ha lízingelt jószágról van szó, azaz nem a használó a tulajdonos.

A hitelintézeteknek hatalmas károkat okoznak ezek az esetek, ezért szakértők kidolgoztak egy pofonegyszerű rendszert, amely átjárást biztosít az adóhatóság nyilvántartása és a lízingelt járművek adatbázisa között.

Tavaly 148 700 esetben ellenőrizték a Crushwatch (kb. bezúzás-figyelő) névre keresztelt rendszert, és ebből 20 657 esetben találkoztak lízingelt járművekkel. Ezek átlagos értéke 11 500 font, 4,7 millió forint.

Ez nem hangzik soknak, de a lefoglalt autók egy része kifejezetten nagy értékű. A három nagy német prémium márka típusai például együttesen 84 millió angol font, azaz 34,58 milliárd forint értékben kerültek vissza a finanszírozókhoz.

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Aztán akadnak igazi kincsek is: 2025-ben a lefoglalt, majd megsemmisítéstől megmentett autók között volt egy Lamborghini Revuelto (211 000 font, 86,8 millió Ft), egy Rolls-Royce Spectre és egy Cullinan (mindkettő 200 000 font, 82,3 millió Ft), és egy Lamborghini Urus (196 000 font, 80,7 millió Ft.)

Mindez persze rossz hír azoknak, akik hatósági árverésen vásároltak jutányos áron luxusautót, de hát nincs olyan rendszer, amiben mindenki jól járna.

Nyitókép: Matt Cardy/Getty Images