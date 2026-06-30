Az 1933-ban alapított Lacoste márka nem csak a sportruházatot forradalmasította a petit piqué kötésű pólóinggel, hanem a marketinget is: a divattörténelem úgy tudja, itt alkalmaztak először ruhadarabon elhelyezett márkalogót.

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Ez a logó, a krokodil uralja a Lacoste és az Alpine kollaborációjából megvalósult, egyedi Alpine Lacoste A290 Rallye külső és belső megjelenését. A beltérben mintha egy lelkes óvodás dekorált volna ki minden felületet krokodil-felvarrókkal – utóbbiakat az a cég készítette, aki egyébként a Lacoste számára is gyártja a termékekre kerülő, hímzett logókat.

Az üléseket és az ajtópaneleket petit piqué kötésű szövet borítja. Másutt komoly plasztikákat készítettek: a gépházfedélen, illetve a hátsó ablak mögött vízben úszó krokodilok fenyegetik a szemlélőt.

Alpine A290 Rallye Az A290 motorsport célokra kifejlesztett változata, amely a szériakivitelű 220 lóerős erőforrást megerősített erőátviteli elemekkel, robusztusabb motorvezérléssel, ZF sperrdifivel kombinálja. A fékek, a lengéscsillapítók, a keréktárcsák és az abroncsok mind versenyspecifikációjú darabok, speciális verseny-ABS és hidraulikus kézifék is van. A hanggenerátort agresszívabbra programozták. A nettó 60 ezer euróért megvásárolható Alpine A290 Rallye egyelőre nem vesz részt nemzetközi bajnokságokban, de a házon belüli márkakupa (Alpine A290 Rally Trophy) fontos tapasztalatforrást biztosít a mérnökök számára, és bőséges örömforrást az ügyfeleknek.

De miért piros minden? A szín az eredeti logó piros nyelvéből ered, és kétségtelenül agresszívabb, mintha a zöld alapszínt használták volna. Ijesztőbb képzettársítás, hogy a versenyautóban helyet foglalva a krokodil torkába kerülünk…

A karosszéria fehér színe akár a teniszpólókat is idézhetné, de a leírás szerint az alpesi tájat, a havas hegycsúcsokat hivatott életre hívni. A funkciójukat vesztett fényszórók piros betétjét a krokodil szembogaraként értelmezhetjük…

Összesen 290 alkalommal szerepel krokodil-motívum az autóban, a szám jelentőségét nem kell magyarázni.

Míg az autó nem eladó, az Alpine és a Lacoste létrehoztak egy dedikált kollekciót, amely várhatóan mindkét márka kínálatában elérhető lesz.

Az alábbi videóban Pierre Niney színész, a Lacoste nagykövete, és Pierre Gasly, a BWT Alpine F1-es csapat pilótája látható.