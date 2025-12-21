Egészségesen alacsonyra engedhető üléshelyzettel teremti meg a boldog autózás alapjait az A290. A fent húzódó műszerfal a meredek tetőoszlopokkal és a magas övvonallal rontja a kilátást, de a helyzet nem vészes.

Nagyon egyszerűen választhatunk takarékos (save), normál, sportos vagy egyéni üzemmódot a kormánykeréken lévő kapcsolóval, a rekuperáció erőssége is a számomra túl vaskos karimájú volánról állítható három lépésben.

Hálásak voltunk a menetstabilizálás közvetlen kapcsolójáért, nem kell menübe mélyedni a kipörgésgátlás vagy az ESP lazításához. Külön érték, hogy itt tényleg kikapcsolhatod a menetstabilizálást, ami egyre ritkább adottság.

Megvan az A290-ben a villanyautók azonnali meglódulása, állásból vehemensen gyorsul, és ami fontos egy villanyautóban, hogy az akku lemerülésével sem veszik oda fájdalmas mértékben a motorerő. Kettő illetve négy százalékos töltöttséggel is érkeztem meg vele a töltőre, az autó 10-15 százalék alatti SOC esetén sem hat bántóan kasztráltnak.

A gyorsulás kimaxolható a kormányon lévő OV (overtake, előzés) kapcsoló megnyomásával. Hasonló gombot a Porschékben láttunk, amivel az autó a rövid ideig elérhető maximális gyorsulást produkálja.

Álló helyzetben ezt a gombot kell bő egy mp-ig nyomva tartani a fékpedál lenyomásával a rajtautomatika aktiválásához. 0-100 között 6,4 mp telik el, egy másodperccel hamarabb vagyunk százon, mint a gyengébb motorral.

Összességében rendesen megy az erősebbik A290, többünknek mégis az volt az érzése, hogy az Alpine kisautója elbírna jóval nagyobb teljesítményt, mert a futóműben olyan tartalékok vannak, hogy elférne benne még 60-80 lóerő.

Sajnos 171-nél megállt a sebességmérő, ami bánatos végsebesség. Képzeld el, ahogy megérkezik a legolcsóbb Citroën C3, amit 100 lóerő feszít és pont hármat adnak belőle az Alpine A290 GTS árából, egyre nagyobb lesz a tükörben, majd fickósan elhalad a vad hot hatch mellett, mert 183-at tud.

Értem az eszemmel a kompromisszumot, mert a csúcssebesség emeléséhez nagyobb és nehezebb fék kell, amihez súlyosabb lengőkarok tartoznak. Az autó úgy lesz kövérebb és kisebb hatótávú, hogy a való élet 99,9 százalékában nincs pozitív hatása a 171 feletti tartománynak, de a sportos villanyautóknál nehéz megszokni a korai kifulladást. Az Alfa is elengedi az elektromos Junior Velocét 200-ig.

A decemberi tesztre az autó téli gumikon érkezett és a Barum Polaris 6 nagyon nem az a gumiabroncs, amin a nyirkos, hideg decemberi időben egy penge sportmodell képességei érvényesülni tudnak. Így aztán a kanyarsebesség nem vert le bennünket a lábunkról, de az, ahogy az A290 él és reagál, amennyire támogat a gyors és vigyorgazdag autózásban, az fenomenális.

Megértjük azokat, akik szerint túl messze van árban az R5-től, amely tényleg remekbe sikerült kisautó, de az A290 GTS a teszt hete során annyit adott hozzá az életemhez, mint utoljára az ezerötös MX-5, viszont hárommal többen ülhetünk benne.

Gusztus kérdése, nekem a kormányzás lehetett volna nehezebb, amit a Sportba váltva vagy a Perso üzemmód konfigurálásával meg tudsz oldani. A kormányérzet ilyenkor is kicsit villanyszervósan szintetikus marad, de az erők már stimmelnek.

Az A290 GTS minden méteren azt igazolja, hogy mélyen elkötelezett autóbuzik csinálták a hasonszőrű ügyfélkörnek, a kanyar elejébe ballábfékkel belesimítók alkották azoknak, akik gázelvétellel teszik irányba az autót a kigyorsításhoz.

Boldogan játszhatsz az Alpine A290 egyensúlyával, a súlypont előre vitelére megejtő lelkesedéssel reagál az autó fara, tényleg elég picit beleöblíteni a gázba, hogy a hátulja válaszoljon és kisebb kormányelfordítással zúzhass az erdőben.

Attól mesteri a futóműhangolás, hogy a rugózási kényelem az autó küldetéséhez képest dicséretesen jó. Gyári rázótesztes pályákat megszégyenítő úthiba-felhozatallal találkozunk itthon, de az aszfaltdarabok közötti folytonossági hiányokat viszonylag puhán és simán veszi az autó, amiben a nyárinál vélhetően puhább téli gumiknak is lehet szerepe.