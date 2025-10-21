Ebbe az autóba beszállva azonnal más világban vagy, mint amit az MX-5-nél egyébként gyorsabb és erősebb hot hatchek nyújtani tudnak. Majdnem a hátsó kerekeken ülsz, szinte a padlólemezen, ami bedrótozza az érzékeidet az autó mozgásába és mélyre integrál a kocsi működésébe.

Egy mozdulat hátracsapni a tetőt, de visszazárni is, ha árnyékol a hegy vagy tűzni kezd a nap. Elég lassítani hozzá, nem kell megállnod vagy a lámpaváltások hosszát mérlegelned, annyira gyorsan megy.

Nem kérdés, hogy a Nagy-Britanniában elérhető, de Európában a kontinentális kínálatból kivett kétliteres MX-5 jobb sportautó az ezerötösnél. De a pici, könnyű, játékos roadster eszményéhez és az anno 90 lóerővel induló NA ethoszához a kisebb motor mégiscsak jobban igazodik.

Meredek emelkedőkön, magashegységekben szomorúan elfogy az autó, otthagyják a céges kombik, de a kisebb kaptatókat jól tűri és a legfontosabb úgyis a hangulat, ami az ezerötös MX-5-ben is kiváló. Mert ez a motor akarja a menést és ami a lényeg, hogy az autó érzésre és valójában sem megy rosszul.

Azonnal meglódul a gázadásra és jól harap. A 152 newtonméter csekély, de a hatos váltóval jól beosztható motorerő. A rövid áttételek segítenek lendületben maradni és a pontos váltóval babrálni, a visszakapcsolásokat gázfröccsökkel aláfesteni eleve öröm. Ezt neked kell megoldani, a menüből nem aktiválható köztesgáz.

Jóval hosszabb a motor lökete (85,8 mm) a furatánál (74,5 mm), mégis pörgős és életteli az atmoszférikus négyhengeres. Bátran forgathatod, az összesen 132 lóerőért 7000-ig kell kihúzatni, onnan még egy picit enged a motorvezérlés.

Egy MX-5 ezzel a teljesítménnyel is megtanít az autózás fizikájára, szelíden, de tudtodra adja, hogy a gázelvételtől elkönnyül a fara, miért jobb egy roadstert gázzal elfordítani. Igényli, de meg is hálálja is a magasabb szintű autóvezetést, ami itt főfoglalkozás, nem a telefonálás kísérője.

Először meglepő lehet a sportautóhoz képest erős oldaldőlés, de a viszonylag nagy billenésekkel jól tudsz játszani terhelésváltáskor is, rálegyezve a farával az ívekre.

Az MX-5 játékos és nagyon él, a billenést követően tartja az ívet, de ezt el kel hinni róla. A 195-ös gumik az egy tonnás roadstert jól kiszolgálják és nagy előnyük, hogy kiszámíthatóan engedik el az utat, időben jelzik, ha túltolnád kanyarban.

Aláfestésként értékelhető gépélményt adnak az MX-5 hajtásláncának zajai. Kivehető a motor szíváshangja, a kihúzatott motor a fordulatszám növelésével arányosan vált ércesebbre, hangja a kipufogó morgásával együtt abszolút lelkesítő. Nyoma sincs benne elkínzottságnak.

Gázra farolgatni legfeljebb vizes úton lehet vele. De kicsiket mozdíthatsz rajta terhelésváltással és alákuplungolva illetve a hátulját motorfékkel megakasztva. A kis motoros MX-5-öt valamelyest eltenni keresztbe épp azért becses ajándék, mert meg kell dolgoznod érte.

Nem szed ki a menetszél az ülésből, de bőven jön be levegő, adott a roadsterélmény és nem vagy elfalazva a világtól. A zajokat meg kell szokni, mert a vászontető miatt sokszor tűnhet úgy, mintha nyitva maradt volna az ajtó, olyan közelről zihálnak a buszok, csikorognak a fékek. Kicsit nyomasztó a többi jármű puffadtsága, a Vezess szerkesztőségének környékéén az alacsony ülésből nézve egy GLE, a Q7 és az X5 fenyegetőnek hat a volán mögött szerencsétlenkedő ázsiaiakkal.

Tényleg csak azt hozhatjuk fel kritikaként, hogy a kézifék helye a váltótól jobbra a jobbkormányos, belpiacos modellhez igazodik, a balkormányos országok kedvért nem hozták közelebb a vezetőhöz, mint a Toyota a GR86-ban.

Mindemellett az MX-5 tökéletes napi járós autó, ha nincs szükséged többre két ülésnél. Könnyű vele elindulni lámpától, parkolni gyerekjáték, az okostelefon-integrációt tudja a mai szinten, a vezetőülésbe épített hangszóróval a kihangosítás is tisztességesen működik a Bose-audiorendszerrel, nemcsak a zenehallgatás.