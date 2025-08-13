Rossz időben, szakadó esőben vettem át a BMW Z4 kulcsait, így az első kilométerek abszolút az összeszokásról, az óvatos ismerkedésről szóltak. Nem is baj, ha az ember finoman indít egy ilyen autóval, viselkedése egészen más, mint amihez a hétköznapokban hosszászokunk. Tekintve, hogy az autó hátsó felében ülünk és több tömeg, illetve terület mozog előttünk, mint mögöttünk, a szokásostól eltérő ingerek érik a testet.

Egy ilyen ismerkedés persze nem visz el sok időt, és néhány perc után az ember már csak azt várja, mikor jön a jó idő és élvezhetjük ezt az egészet nyitott tetővel, kevésbé csúszós utakon. Szerencsére a nap hamar kisütött, és végre bátrabban oda lehet lépni neki.

Hát akkor nyomjuk… és már vehetjük is el a gázról a lábunkat, ha nem akarunk városon belül gyorshajtani. Elképesztő lendülettel lódulunk meg, halljuk is a turbó munkába állását, de aztán hamar vége szakad ennek, mert máris 50-nel megyünk/dugóba futunk/piros lámpához érünk. Pedig mennyire jó már az egész: a sorhatos felől érkező hangok, melyek átjárják az egész autót és a testünket, és kanyarokban a Z4 fenekének huncut, de kontrollálható megindulása, még bekapcsolt menetstabilizáló rendszerek mellett is.

A város hamar unalmas hellyé válik a kézi váltós Z4-gyel. Semmi szórakoztató nincs abban, hogy a fedélzeti rendszer ajánlásait követve 1600-as fordulat körül elváltunk, és az sem tud sokáig mosolyt csalni az arcunkra, hogy váltásoknál automatikusan gázfröccsöt ad az autó (ez amúgy sokat dob az élményautózásokon). A keresztbordák, fekvőrendőrök egy idő után a gerincünket és a derekunkat kezdik ki a kemény hátsó tengely miatt, hiába választjuk a legkomfortosabb lengéscsillapítást.

Amikor azonban végre elhagyjuk a lakott területeket, szórakoztató kilométerek várnak ránk. A sorhatos végre kiénekelheti a maga négy oktávját, a tempó fokozódik, mi pedig egy picit erősebben érezzük a levegőt tető nélkül. A szélzaj még három számjegyű tempó mellett sem olyan brutális, hogy ne hallaná a két utas egymás beszédét.

Rövid úton, pontosan jár a váltó, hosszabb áttételű 4. és 5. fokozatokkal. Ezek tökéletesen alkalmasak arra, hogy az ember lendületesebben krúzolgasson, és az autó gázadásra meg is induljon. A sorhatos mindent megold erőből és nyomatékból.

De akkor miért is kell a hatos kézi? Leginkább azért, mert ennél több is lehet napjaink roadsterje. A BMW Z4 M40i Pure Impulse üzenete az, hogy a 2020-as évek közepén is megélhetjük azt a sportosságot egy autóban, melyet egy ideje már csak nagyítóval és kifejezetten széles pénztárcával kell keresni. És ugyan az ilyen autók egyre ritkábbak, az igény azért még létezik, megvan bennünk, hogy vezessünk ilyeneket.

Váltásoknál az automatikus gázfröccs-adagolás zseniális, még a lassabb gangolás sem töri így meg a lendületünket. Lehet, hogy elcsépelt ez a mondat, de tény, hogy ezt az élményt nem tudja semmilyen mesterséges rendszer megadni, a pillangófülekkel felülírható automaták is messze elmaradnak ettől.

Már normál üzemmódban is az átlagnál közvetlenebb a Z4 kormánya, sportmódban viszont egyértelmű a szintlépés. A márka szlogenjét, a Sheer Driving Pleasure-t (tiszta vezetési élmény) minden bizonnyal ez a BMW képes a leginkább megtestesíteni napjainkban. Hajszálpontos az irányíthatóság, nagyobb tempónál sincsenek bizonytalanságok, a futómű kellemesen feszes – kell ennél több? Mondhatnánk, hogy igen, ha nem lenne ott a jobb kezünknél a manuális váltó karja, de így tényleg teljes a kép.

A sorhatos motor és a kézi váltó párosának egyetlen hátránya az ezekhez társuló magasabb fogyasztás. Tesztünk során kereken 10 litert nyakalt benzinből 100 kilométerenként a Z4 M40i. A mixben viszonylag kevés volt a városi táv, de annál több hegyes-szerpentines helyen kanyarogtunk, meg-megúszó fenékkel. Ez a szám elsőre talán meglepő, de ha latba vesszük, mit kaptunk ezért, akkor azért könnyebben megbarátkozunk vele. Az viszont már neccesebb, hogy a fedélzeti számítógép ugyanezen a szakaszon csak 9,3 literes fogyasztást mért.