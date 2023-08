Mindent megad, amit csak akarhatsz egy autótól

Nagyon más beszállni egy MX-5-be, mint egy mezei autóba. A méretes ajtó nyitása után inkább leül az ember az autóba, nem bele. Kifelé már nem segít a gravitáció, erre érdemes begyakorolni egy mozgássort, hogy ne keltsünk szánalmat kiszállásnál, ahogy elkeseredetten próbálunk feltápászkodni a talajszinten lévő ülésből.

A korábbi változatokhoz képest a negyedik generáció már az átlagnál valamivel magasabb sofőröknek is kényelmes, csukott tetővel már 190 centivel nincs túl közel a plafon, és lenyitva sincs szemmagasságban a szélvédő felső íve, mint az elődnél. Állítólag az opciós Recaro sportülések kiválasztásával még lehet nyerni két centit az ülőlap magasságból, de igazából ezzel az üléssel is már van elég fejtér.

Bár a vászontető nem a világ legpraktikusabb dolga, de ha kilókat lehet megspórolni abból a tömegből, ami a sofőr feje fölött található, akkor hadd legyen textilből. Itt amellett, hogy könnyebb vele az autó, még szórakoztató is. Olyannyira, hogy hiába volt pusztító meleg – a kabriózás leginkább tavasszal és ősszel élvezetes, nyáron klímás autóban sokkal nagyobb a komfort – muszáj volt folyton nyitott tetővel menni vele mindenhová.

Ehhez persze az is szükséges, hogy a tető nyitás/zárás, ne legyen macerás művelet. Az MX-5-ben ez egyáltalán nem nehéz, egy kézzel kivitelezhető, és a megfogant ötlettől, a tető lezárásáig bruttó 3-4 másodperc alatt lebonyolítható. Bármelyik irányba.

Kompromisszumot csupán a vezetés közben szükségesnek érzett kacatok elhelyezésével kell kötni, a megszokott helyen ugyanis hiába keresnénk kesztyűtartót, és az ajtózsebbe sem lehet pakolni, hiszen olyanja nincs is. Cserébe a középkonzolon van egy fedeles rekesz, illetve a két ülés mögött, hátul található egy zárható kuckó, ahová pár apróság bepakolható.

Személy szerint én prímán megvagyok pohártartó nélkül, de mivel sokaknak fontos, így az MX-5-ben is van belőle két darab, igény szerint könyök mögé, vagy az utasoldalon a kardánalagút elejére is installálható. Ennek a megoldásnak a legnagyobb előnye, hogy használaton kívül eltüntethető szem elöl.

Műszerfala ügyesen kombinálja a hagyományos, analóg mutatós műszereket – ezek a fordulatszámmérő és a sebességmérő – a szintén kerek keretbe zárt folyadékkristályos kijelzővel, amin a fedélzeti számítógép adatai és a hőmérsékletek, üzemanyagszint információi jelennek meg.

Az üléspozíció még a csupán fel-le irányban állítható kormánnyal is gyorsan beállítható komfortosra, úgy, hogy minden kézre álljon és az apró autó összes sarkát láthassuk. A anyagminőség korrekt, és emellett az összeszerelés minősége is nagyon meggyőző, plusz a kezelőszervek, gombok, kapcsolók is olyanok, amit vakon, tekintetünket az útra szegezve is biztonsággal lehet kezelni. És ebbe még az álló helyzetben érintésérzékeny, menet közben csak a vezérlőtárcsával állítható fedélzeti rendszer is bele tartozik.

Csomagból sokat nem fogsz magaddal vinni, ha MX-5-öd van, legfeljebb 130 liternyi térrel gazdálkodhatsz, és az is fura formájú üregben helyezhető el, pótkerékről ne is álmodj, be kell érni a defektjavító foglalkoztatókészlettel.