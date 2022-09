Randizni mentem, egy autóval

Évekkel ezelőtt azt hittem, hogy teljesen megmutatta magát, kinyílt előttem az MX-5 ND, de nagyobbat nem is tévedhettem volna. Rengeteget tanultam, tapasztaltam azóta én is, így sokkal felkészültebben mentem el vele a második randira. Már a városi krúzolás is egy élmény volt: szerencsére az időjárás kegyes volt, így levetkőztethettem a roadstert. Kicsit gokartos az érzés: lentebb ülünk mindenkinél és tökéletesen érezni az autó sarkait. Utóbbi parkolásnál hasznosan jön, de segít a feladatban egy tolatóradar is: erre leginkább tetővel a fejünk felett van szükség, hátra ilyenkor jóval kevesebbet látunk. Fordulóköre 10,04 méter, így városban is elemében van, no meg szűk szerpentinen.

De miért is álljon az autó, gyerünk, amíg van nafta a 45 literes tankban, aztán töltsük újra és kerüljünk még egyet! Zöldre vált a lámpa a kereszteződésben, mi pedig megnyikkanó gumikkal hagyjuk el azt, pedig még ki sem kapcsoltuk a kipörgésgátlót! 8,3 másodperc alatt elérhetnénk a 100 km/órás tempót, de egyelőre maradunk a suhanásnál, a friss levegő élvezeténél.

Pakolgatjuk a sebességeket, próbálunk a partner kérésének eleget téve 50 km/óra körül feljebb kapcsolni már hatodikba (!), de ha kicsit lassulunk, máris írja az üzenetet a visszaváltásról a műszerfalon. Ne kezdjünk el vele vitatkozni, inkább hozzunk kompromisszumot, hiszen mindjárt meg is látjuk, hogy még alacsonyabb fordulatról is képes kilőni az autó. Elhagyjuk a lakott területet, az áthúzott Budapest-tábla után gázba taposva hamar elkezd húzni az autó, és látszólag sosem akar véget érni a gyorsulás. Persze nem olyan intenzív ez a későbbiekben, a szélzaj a 204 km/órás végsebesség felé lépegetve egyre erősebb és zavaróbb. Autópályás tempónál is inkább ezt, mintsem a motor hangját halljuk valahol 3000 feletti percenkénti fordulatszámon. Nagyobb sebességnél komfortosabb behajtott tetővel használni az MX-5-öt.

Menjünk inkább olyan területre, ahol felkérhetjük egy táncra a kiszemeltet. Az igazán élvezetes és intenzív keringőhöz minden végtagunkra szükség van: két kéz a kormányon, melyet opcionálisan mozgatunk, jobb láb a pedálon, majd egy kéz a kormányon, jobb láb áthelyez, bal láb tapos, jobb kéz pakol. Ha a műveleteket viszonylag gyorsan és sokszor ismételjük egymás után, inkább előbb, mint utóbb mosoly kerekedik az arcunkra. Kell ehhez persze egy olyan táncpartner, mint ez a roadster, ami zseniálisan reagál a kormánymozdulatokra, és hagyja, hogy mi vezessük őt a táncban és nem ő akar bennünket. Emellett elképesztően gyorsan kapcsolható a váltó, ami kell is az ilyesfajta szórakozáshoz.

A táncparkettnek választott kanyargós-szerpentines környékek jellemző útminősége sem fog ki a Mazda MX-5-ön: ahhoz elég feszes a futómű, hogy megadja a sportos élményt, de már nem olyan kemény, hogy ne legyen élvezhetetlenül autózható. Itt érzi magát igazán jól a gép, itt és így tökéletes az élmény, valahol 5000 körül pörgő szívó benzinessel, kicsit keresztbeálló, tökéletesen kontroll alatt tartott fenékkel, fák lombjaival vagy az éggel a fejem felett. Nem is szeretnénk, hogy véget érjen ez az egész. Függőséget okoz ez az autó. Elvonóra azért nem kellett bevonulnom, de napokig vágyakozva gondoltam vissza a történtekre.

Az Mazda MX-5 nemcsak azért jó randipartner, mert kellemesen érzed magad a társaságában, hanem azért is, mert keveset rendel, amikor vacsorázni mész vele. 7,3 liter benzinnél nem fogadott el többet 100 kilométerenként, pedig energiaigényes programokból nem volt hiány.