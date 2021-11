Annyira jellegzetes formájú autó, hogy valószínűleg álmunkból felébresztve is le tudnánk rajzolni a Renault Thaliát. Szerencsére épp szerkesztőségünkben is van egy kimondottan jól megőrzött példány, Fehér Patrik pedig át is adta a kulcsát, hogy elvigyük egy körre városban, országúton és autópályán.

Az 1999-ben bemutatott Thalia sokaknak adott Magyarországon is lehetőséget az új családi autó vásárlására. Az 510 literes csomagtartóra mindenkinek tátva maradt a szája, miközben az autó méretei nagyon barátságosak. A Törökországban készült Thalia még ma is rendszeres résztvevője az utcaképnek, miközben a frissítés előttiek már elérték, vagy túl is lépték a 20 éves kort. Egy francia csak rossz lehet? Hogy megy egy ilyen Thalia 75 lóerővel és főként mennyit fogyaszt? Utánajártunk!

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!

A Teletankban mért autók fogyasztásai: