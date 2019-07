A második Clio-generációból külföldön 2000-től, nálunk 2001 legelejétől volt elérhető a Clio II alapjaira épülő, Brazíliában és Törökországban gyártott Renault Thalia. Ugyanez az autó futott Renault Symbol, és mexikói gyártásból Nissan Platina néven is.

2002-ben jött a nagy ráncfelvarrás, ezt követően az első sárvédők műanyagból vannak, ami könnyebb és parkoláskor a ropogtatást is jobban tűri az acélnál. Nemcsak esztétikai okokból vonzóbbak a kettes fázisú Renault Thaliák használtan, hanem a telibefényezett helyett fekete betétes lökhárítók miatt is, amelyek jobban kiérdemlik a vészhárító nevet.

2002-től vált rendelhetővé a kocsi a 105 lóerős, 1,6-os benzinessel és az igazán takarékos, 1,5 literes dízel erőforrással is. A modellfrissítéssel szélesebb lett az extralista és megjöttek a kéttónusú, felül sötétebb, alul világosabb műszerfalas autók.

Volt még pár apró módosítás, majd 2006 őszén a Renault Hungária elkezdte forgalmazni a Thalia negyedik fázisát, ahogy a gyártó a generációváltásnál kisebb módosításokat nevezi. Ekkortól az oldalsó ütésvédő csíkok, a tükrök és a kilincsek is követhették a kocsi fényezését és minden modell 14 hüvelykes felnit kapott.

Belül a harsogóan olcsó hatású műanyagokat barátságosabb felületek váltották le, a szebb ajtókárpittal a Clio Campus (a Classic módra tovább élő II-es generáció) szállt be. Újdonság volt a műszerek fehér hátlapja, az opcióként felszolgált automata klímaberendezés és a magasabb felszereltséggel járó színes üléskárpit. 2008 őszén jött ki az utód, sokkal frissebb formatervvel, de a lemezek alatt maradt a kettes Clio technikája.

A tulajdonos véleménye: Fehér Patrik, Renault Thalia 1,4 8V, 2005, 124 400 km

Sokáig töprengtünk azon, hogy belevágjunk-e az ismeretlenbe egy olcsón fenntartható, régi Suzuki Swifttel, de a kínálat igencsak gyengének bizonyult. Mivel a családon belül autóváltás történt, így adott volt a lehetőség átülni a Thaliába. Ostobaság lett volna a szüleimtől 400 ezer forintért megvett autó helyett a rozsdás és labilis kettes Swiftek közül válogatni.

Első autónak tökéletesen megfelel számomra a Renault Thalia, nagyon elégedett vagyok vele. Nagyjából 30 000 kilométer volt az autóban 2006-ban, amikor a családba került. Az azóta megtett közel százezer kilométer során nem érte komolyabb gond. Egy alkalommal a vártnál hamarabb kellett a dobfékeket cserélni, de ezen kívül nem volt még komolyabb baj, eddigi élete során gondos kezekben volt.

Csak 55 kW (75 lóerő) a motor teljesítménye, ami önmagában nem sok, de nem is kell nagy tömeget megmozgatnia. Mifelénk ezt bőven elegendőnek érzem, a nagyobb városokban pedig nem vagyok a legjobb rajtoló a piros lámpáknál, de nem is célom legyorsulni a többieket. Az autópályás tempót is jól bírja, nem aggódok, hogy levillognak, mert csak cammogok a sztrádán. A Thalia viselkedése azért érezteti 130-nál, hogy ennél jobban lehetőleg ne nyomjam lejjebb a jobb oldali pedált, amivel együtt tudok élni.

Józan vezetéssel nagyjából 6-6,5 litert eszik százon, autópályán ez az érték inkább hetessel kezdődik. Persze a fogyasztás attól is függ, hogy mennyire van megrakva a csomagtér, ahová azért bőven fér holmi. 14 éves kora ellenére még mindig jó állapotban van a Renault, nem rozsdásodik és várhatóan még jó pár évet el fog menni alattam a járgány.