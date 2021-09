Nem telik el úgy perc, hogy egy G Astrával ne találkoznánk. A hazai használtautó piac egykori kedvencéből még mindig rengeteg fut és talán pont ezért nem tűnik annyira idősnek, mint amennyire régi valójában. 1997-től van velünk és most egy olyan példányt szereztünk legújabb Teletank epizódunkhoz, ami éppen 2000-ben készült, vagyis pont 21 éves.

Belegondolni is nehéz, hogy ezek az autók már ennyire idősek, ma sem tűnik fájdalmasnak ilyennel járni, persze, csak ha minden rendben van vele. A G Astrát sújtotta több probléma is, de még a híresen olajzabáló 1,4 és 1,6-os modellekre is igaz, hogy elég megbízható modellek, rozsdásodni is éppen csak kezd ez a példány is. Az 1,6-os 100 lóerős 16 szelepes sima szívó benzinmotor jó választásnak tűnik minden tekintetben, de a szíjas vezérlésű helyett érdemes már a frissített láncosat választani. Hogy milyen járni egy ilyen öreg G Astrával és főként mennyit fogyaszt ma egy 21 éves példány? Ennek járunk utána a legújabb Teletank epizódban!

Tarts velünk! Ez a Teletank, a Vezess fogyasztásmérő sorozata. Ha megmutatnád az autódat, ami lehetetlenül sokat eszik, vagy éppen benzinpárán is elketyeg, írj nekünk a teletank@vezess.hu e-mail-címre!