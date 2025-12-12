Gérald Peters, a hibrid hajtásláncrendszerek projektmenedzsere és a 38-ik éve a Renault-nál dolgozó Didier Michaud, a hajtásláncfejlesztés és a Duster alapjait adó CMF-B padlólemez projektfőnöke parádés továbbképzést tartott nekünk egy sivatagi sátorban a Duster Hybrid-G 150 4×4 technikájáról. Teljesen offline, kivetítő és prezi nélkül dolgoztak, hoztak viszont egy kiállított hátsó hajtásegységet, amin a részletek is jól láthatók.

31 lóerős a hátsó villamos gép. A folyadékhűtéses villanymotor éppúgy 48 voltos, mint a belső égésű motort takarékosabbá tevő, szíjhajtású önindító generátor az orrban, amely a hatfokozatú, dupla kuplungos sebességváltóval együtt a hajtásrendszer része. A váltót a Magna szállítja, a 2016-ban lezárt felvásárlás előtt Getrag néven ismerhettük ezt az üzletágukat.

Hátul kétfokozatú, automatikus sebességváltó növeli meg a motor maximum 87 Nm-es forgatónyomatékát.

A kapcsolókörmös váltó a márka teljes hibridjeinek négyfokozatú egységével rokon, de itt elég feleannyi fokozat. A váltó aszinkron, tehát szinkrondobok és szinkrongyűrűk helyett az összekapcsolódó fogaskerekek forgási sebességét a hátsó villanymotor közelíti egymáshoz a váltások előtt.

Nagyon sok munka van a hátsó hajtásegység fogaskerekeinek megmunkálásában. Az egyliternyi, cserét papíron nem igénylő váltóolajban futó fogaskerekek ferde fogazása nagyon precíz megmunkálást követelt, hogy halkan és tartósan működjenek. A gyártásban külön megmunkálósort létesítettek, ahol a hátsó hajtásegység sebességváltójának fogaskerekei átesnek a szükséges hőkezelésen és finommegmunkáláson.

Az áttételezéssel egyesben a villanymotor nyomatékának 22-, kettesben 11-szerese érkezik a hátsó kerekekre. Utóbbi áttétel a villanyautók tipikus lassítóáttételének felel meg. A mintegy 1800 newtonméteres nyomatékmaximum fele jut az egyik és fele a másik kerékre. Ez már elég ahhoz, hogy terepen ne csak a megfordulás legyen az alternatíva, hanem erőből kivághassa magát az autó.

Egyelőre nincs hivatalos fogyasztási adat, de a villanymotoros 4×4-es hajtás jóval kisebb fogyasztásnövekedést okoz az elsőkerekes verzióhoz képest.

A különbség csökkentése jót tesz az autó szén-dioxid-kibocsátásának és mentesíti a Daciát attól, hogy erőnek erejével és ehhez illő ráfizetéssel tolja a piacba az elektromos Springet a 95 g/kilométeres emissziós határérték betartásához, ami felett büntetőadókat kell fizetnie Európában.

A takarékosság érdekében a hátsó hajtást egy kuplung le tudja oldani a hajtásláncról, aminek két előnye van. Ezzel egyrészt a villanymotor nem pörög túl, mert a hátsó erőátvitelbe épített tengelykapcsoló 140 km/óránál mindenképp leválasztja a hátsó hajtást. A másik előny, hogy az állandó mágnesű szinkron villamos gép nem forog feleslegesen és nem gerjeszt olyan mágneses teret, ami lassítja az autót és növeli a fogyasztását.

Eltérő futóművet kellett konstruálnia az új hátsó hajtáshoz a Dacia mérnökeinek, mert az eddig a 4×4-es Dusterekben bevetett független kerékfelfüggesztés lengőkarjai nem fértek volna el az elektromos hátsó hajtásegységtől. A 4×4-esben a félmerev csatolt hosszlengőkaros hátsó futómű nem ugyanolyan, mint az elöl hajtó modellek kapcsolt hosszlengőkaros megoldása, a torziós híd is eltérő.

Adja magát a kérdés, miért nem az 1,8-as szívó benzines társul az összkerekeshez, de ezt a motort a nagyfeszültségű hibridhez tervezték és jóval kisebb a nyomatékcsúcsa, mint a turbós sorhármas 230 Nm-e, kevés volna a terepjáráshoz. A szívómotor ereje magashegységekben jócskán mérséklődne a légnyomás csökkenésével, míg a feltöltéssel a Duster 4000 méter körüli magasságban is boldogult a kolumbiai teszteken az Andokban.

Közvetlen befecskendezés és Miller-ciklus fogja vissza az Otto-motor fogyasztását. A 140 lóerős, 1,2 literes, turbós háromhengeres autógázzal és benzinnel is működik, LPG-vel olcsón, benzinnel drágán.

Autógázüzemben a motor szívócső-befecskendezéses, a benzin közvetlen befecskendezéssel érkezik az égésterekbe. 50 literes gáztartály és a benzintank is, előbbivel nagyjából 650, utóbbival körülbelül 800 km a takarékosan vezetve, összesen tehát 1400 kilométer feletti.

A Duster új összkerekes hajtásrendszere 154 lóerős, a gyorsulás 100-ra 10,2 mp, a végsebesség 180 km/óra. A Duster Hybrid-G 150 4×4 komolyan vehető vontatható tömeget nyújt, 1500 kilós fékezett utánfutót húzhat.