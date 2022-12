Meddig bírja egy Dacia a sivatagban? Kipróbáltuk

Igazán nagy szám volt 2010-ben, amikor a Genfi Autószalonon először láthattuk élőben a Dacia megfizethető árú, 4×4-es hajtással is gyártott szabadidő-autóját. A fokozott érdeklődés nem csak annak szólt, hogy a kategória más, népszerű tagjaival ellentétben a Duster valóban megállja helyét terepen – ezt más az első, nemzetközi bemutatón is igazolta a Duster, hiszen Marokkóban, a sivatagban lehetett vele megtenni az első próbautat -, hanem annak is, hogy mindezt teljesen elérhető áron kínálták. Azóta eltelt bő 12 év, érkezett új generáció is a modellből, és néhány ráncfelvarrást, frissítést, technikai újítást is megélt a típus, ellátták új extrákkal, de az alapkoncepció változatlan maradt. És 12 év elteltével most visszatérünk a startmezőre, a legfrissebb, már az új márkalogót használó Dustert újra elvihettük a kősivatagba, hogy kiderítsük, hogy ennyi idő alatt eresztett-e pocakot, vagy eltunyult-e a Dacia terepjárója.

Hogy nem hízott el a Duster, az egészen biztos. Az első generáció bemutatása óta mindössze 29 kilogrammal lett nehezebb az autó, miközben újabb és újabb funkciókat kapott, és egyre biztonságosabbá is vált. Eltunyulással sem lehet vádolni, hiszen 150 lóerős benzinmotoros kivitel is található a választékban a racionális 110 lóerős dízel és az olcsón tankolható 100 lóerős, gázzal is működő változatok mellett.

Az első Duster, 2010-2013

2010-ben vezethettük először magyar terepen a Dustert, aminek akkoriban 2,8 millió forinttól indult a listaára, – ma már 5 969 000 forint a legolcsóbb új Duster -, így nem is meglepő, hogy a havi kvótát már az első héten lerendelték a kereskedések. Az akkori autóárak mellett is olcsónak számító Duster a Logannal és más Renault-Nissan-modellekkel több mint 50 százalékban megegyező alkatrészeknek volt köszönhető, például az első ajtó a Logané, de a műszerfaltömb is a Dacia családból érkezett.

Belseje még nagyon puritán volt, de kétségtelen, hogy aki rendeltetésszerűen használta az autót – értsd, letért vele az aszfaltról is, és beült a versmondójelmeznél kevésbé puccos ruhában is -, az hálás lehetett a könnyű tisztíthatóságért. Persze a belső pár megoldását érték kritikák – például a középkonzolon lévő ablakemelő kapcsolókat, de emellett az újságírók kissé zajosnak is találták az autót és úgy gondolták, elférne benne egy navigációs berendezés is -, és szerencsére a Daciánál nyitottak voltak ezekre az észrevételekre és később át is dolgozták ezeket a részleteket.

2014-2017

Az első generációs Duster 2014-ben egy szolid frissítésen esett át, belekerült a korábban hiányolt navigációs berendezés és új, jobban kézre álló helyre került az összkerékhajtás forgókapcsolója is, valamint az üléseket is kényelmesebbre cserélték.

Kint új lámpák, frissített hűtőmaszk jelzi a faceliftet, bent pedig a megújult, csinosabb lett a műszerfal is, és a tempomat gombjai is a kormányra költöztek.

2018-2021

A második generációs Duster bár ránézésre nagyon hasonlít az elődjére, még a méreteik is azonosak, mégis teljesen más. Elöl, hátul új dizájnt kapott, valamivel szélesebb lett a hűtőmaszk és LED-es nappalifény került rá. Megújult a motorháztető formája és a hátsó lámpák is karakteresebbek lettek, a beléjük nyomott X-ről akár a Jeep Renegade is eszünkbe juthatna.

Belül a klímakonzol lett sokkal szebb, jól használható gombsor került bele és a vezethetőség is javult, főleg a kormányrásegítés változott nagyot, előnyére. 2021-ben aztán újabb frissítés érkezett, a Duster elöl-hátul megkapta a márka más modelljeiről ismerős, jellegzetes, Y alakú nappalifény mintát, bent pedig többek között az új központi kijelző és a vékonyabb fejtámlák jelezték a modernizálást. Végül 2022-ben frissült a Duster, amikor a márka új arculatot adott az összes modelljének. Mi szeptemberben nézhettük meg az új dizájnú logóval gyártott Dacia-modelleket, és a mostani tesztvezetést is már ezekkel az autókkal tehettük meg. A külsőn kívül – új embléma, frissített hűtőmaszk, Dacia felirat a csomagtartó ajtaján – az utastérben is történtek változások, újak a légbeömlők, és a kormány is új dizájnt kapott.

De ugorjunk gyorsan Marokkóba, ahol ki is próbálhattuk az új márkaemblémás Dustereket – amiket nyilván ugyanolyan vezetni, mint a régi emblémásokat – terepen, igazán mostoha körülmények között. Mivel összkerékhajtással csak a kézi váltó kombinálható – a 115 lóerős dízel dCi és a TCe 150-es benzinmotor is választható AWD hajtással -, így hatfokozatú manuális váltóval indultunk neki a sivatagnak. A kézi váltónak amúgy van egy szuperképessége is, az összkerekes változatban ugyan nincs költséges terepváltó – felező -, így azt egy igen rövid áttételű egyes fokozattal váltották ki. Ez durva emelkedőkön is jól működik, nem szenved a 115 lóerős dízelmotor, de városban használva meg kell szokni a használatát, az egyest nagyon hamar el kell váltani. Erősebb idegzetűek akár átszokhatnak a kettesből indulásra is.

Marrákes éjszaka Egész nagy mázlink volt az időzítéssel, pont akkor volt a Dacia Duster sivatagi vezetése, amikor a foci VB-n a marokkói csapat játszott a spanyolokkal. Sejtettük, hogy nagy móka lesz együtt nézni a helyiekkel a mérkőzést, de arra szerintem senki nem tett volna közülünk egy huncut krajcárt sem, hogy végül a marokkói csapat győz. Persze benéztünk a városba, ahol elképesztő volt a hangulat. Alább egy rövid videó, kifejezetten közlekedésre, azon belül is a gyalogátkelőhelyre koncentrálva. Aki szereti a kihívást, kezdje el strigulázni, hány szabálytalanságot lát a felvételen. Ami viszont érthetetlen, hogy ebben a fejetlen őrületben senki nem halt meg. Még mi sem. Hangot rá:

a videó a hirdetés után indul

A kősivatagban zötykölődve a Duster futóműve kellemes meglepetést okozott, a kisebb, nagyobb bukkanókat egyaránt simán kidolgozta, az egész rohanás egy könnyed hömpölygésre hasonlított a legjobban. Legalábbis az első ülésekben nem történt semmi drámai, amikor beleestünk egy-egy nagyobb egyenetlenségbe, az amúgy legtöbbször tempósan autózható, néhol arasznyi homokkal megbolondított köves talajon. Hátulról viszont már hallatszottak olyan hangok is, hogy ott, szinte a hátsó futóművön ülve közel sem ennyire bársonyos a menetkomfort.

Nemcsak a jól működő, de aránylag egyszerű, megbízható, a Nissan-tól érkező összkerékhajtás jön jól, ha egy autónak terepen is helyt kell állnia, hanem legalább ennyire fontos a kellően nagy szabad hasmagasság és a jó terepszögek. A Duster elsőkerekes változatánál 217, míg az összkerekesnél valamivel kevesebb, 214 mm van a talaj és a karosszéria legalsó pontja között, terepszöge elöl 30, hátul 34 fokos. Akinek ez még nem lenne elég, annak a meredélyeken lejtmenetvezérlő engedi le biztonságos, egyenletes tempóval az autót – a sebességet a gázpedállal lehet szabályozni, ha lassúnak ítélné valaki a kúszást – a kerekekkel centizgetésben, vagy éppen egy emelkedőn felfelé haladva pedig a 360 fokos kamerarendszer is segít sérülés nélkül túljutni a problémás szakaszokon.

Mi mindent kipróbáltuk, amit csak lehetett, a legújabb Dacia Duster, ami időközben a márka legnépszerűbb modelljévé vált, – tavaly Magyarországon a harmadik legnépszerűbb SUV volt – nem csak ugyanazt tudja, mint bő 12 évvel ezelőtt, amikor bemutatták, hanem annál sokkal többet is, miközben megtartotta az erényeit is. Megmaradt megfizethető áru könnyű, alacsony fenntartási költségű, kemény igénybevételre is alkalmas szabadidőautónak. De nagyon kíváncsiak vagyunk arra is, mit tud majd a következő generáció.