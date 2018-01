Óriási közönségkedvenc, igazi slágertermék a Dacia 3 millió forint alatti áron induló SUV-ja, a Duster. A román poroló második generációja itthon is bemutatkozott, mi pedig kipróbáltuk.

Röviden – Dacia Duster 1.5 dCi 4X4 (2018) Mi ez? A Dacia eredetileg 2004-ben megjelent kompakt SUV-jának, a nagy népszerűségnek örvendő Dusternek második generációja 2018-ból. Mit tud? Olcsón kínál belépőt a trendi SUV-k világába, meglepően jó terepképességekkel. Mibe kerül? 1,6 literes, szívó benzinmotorral 2 999 000 Ft-ról indul a Dacia Duster, a csúcsot jelentő összkerekes, turbódízellel szerelt változat 5 199 000 forintos áron vihető haza. Kinek jó? Aki egyszerű, olcsó és sokoldalúan használható autót keres.

Megérkezett Magyarországra az első nagyobb csokornyi második generációs Dacia Duster, aminek örömére néhány kollégával felkapaszkodtunk a szórványosan hóval fedett, de többnyire csak esővel áztatott budapesti Hármashatár-hegyre, hogy a görög márványbánya után hazai utakon is bizonyíthasson az egyik legkedveltebb diszkontáras SUV. Továbbra is a Sandero a márka húzómodellje, de a Duster is igencsak keresett, melyet jól mutat az is, hogy 1,1 millió darabbal veszi ki a részét a 4,8 millió példányos Dacia-értékesítésből, ezzel stabilan tartva a dobogón bronzérmet érő helyet.

Mind lenyit

Külső Ha csak egy mérőszalag lett volna nálam, akkor biztosan nem tudtam volna megállapítani, hogy a régi vagy az új Dacia Dusterrel állok szemben, mert a milliméterek terén nem jött változás a Duster életében. Maradt 4341 milliméter hosszú, 1804 milliméter szélességű és 1693 milliméter magas, tehát a mélygarázsokban sem kell attól félni, hogy leborotváljuk a tetejét. Szemből sem drámai a változás, a legfőbb vonalak megmaradtak, de az arányokon kicsit reszeltek a tervezők, így kerültek a már LED-es menetfénnyel felszerelt lámpák távolabbra egymástól, ezzel szélesebb lett a hűtőmaszk is, alulról pedig sokkal feltűnőbben nyújtózkodik fel az ezüsttel fújt műanyag, haspáncélra utaló dekorelem. Hangyányit feljebb fut az ablakvonal – plusz biztonságérzet, mínusz kilátás – és jóval hangsúlyosabbak lettek a kerékjárati ívek, a menő domborítások alatt pedig már akár 17 colos alufelnik is figyelhetnek. Bár sokkal őszintébb és kényelmesebb is a kisebb acélkerekű, ballonosabb gumikkal szerelt változat. Kétségkívül az egyik legkirályabb stíluselem a sárvédőre függőlegesen felfutó műanyag – mely halványan emlékeztet a Range Roverek kopoltyújára -, tetején apró 4WD logó jelzi az összkerékhajtású változatot. Mondjuk a masszívan kilógó műanyag küszöb miatt senki nadrágszára nem úszta meg sár nélkül a menetpróbát. Mivel a Dustert terepen is használják, ezért jó hír, hogy a rövidebb túlnyúlások okán javultak a terepszögek is, így elöl 30, hátul 33 fokos. A rámpaszöge pedig 21 fok, hasmagassága 210 milliméter. Valószínűleg oldódott a dizájnerek hangulata, mire az autó végére értek, mert a Duster hátulján már valóban világosan érzékelhető változások történtek. Az eddigi függőleges helyett megjelentek a sokkal szerencsésebb, vízszintes vonalak, hogy optikailag egy kicsit rácsaljanak pár milliméter extra szélességet. Jellegzetesebb lett a már valahonnét mindenkinek ismerős, marmonkannás hátsó lámpa, melynek részekre osztott négyszög mintázata visszaköszön elöl, a hűtőrácson is. Körbejárva a Dacia Dustert, még felfedezhetőek itt-ott plusz domborítások és egyéb apróságok, így árnyalatnyival komolyabb autó benyomását kelti. A hátulját rajzolták át igazán

Belső Igazán nagy változáson ment keresztül a Duster utastere annak érdekében, hogy sokkal jobban kezelhető és élhetőbb legyen. Messzire kihajították az ódon műszerfalat, helyére egy sokkal szebb rajzolatú került. Míg a külsőn alig történt változás, addig a beltérben azért érezhető, hogy akadt fejlesztési keret a modellre. A korábbiaknál sokkal jobb fogású a négyküllős kormány, amin barátságosan csillog az autóipar sörnyitója. Már nem bántóan filléres, hanem olcsón jól kivitelezett autó hatását kelti. Végre normális helyre került és jó szögben áll az infotainment érintős kijelzője, csupán a grafikája és a színei keltenek kifejezetten olcsó hatást. Akárcsak az áttervezett, hosszabb ülőlapú és jobb oldaltartású, hosszabb távon is kényelmesebb ülésekre húzott rémes szövetkárpit. Dicséretes azonban az automata klíma igényes, a három szellőzőre rímelő tekerőkapcsolója, közepükön a kijelzőkkel. Hasonlóan jól sikerült a váltógomb is, valamint a billentyűsor az egérmozi alatt. Természetesen mindenütt kőkemény műanyagok találhatóak, cserébe azonban a helykínálat bőséges és a motyóknak is kellő hely akad. Összesen több mint 27 liternyi tárolóhely alakult a fedélzeten, ezek közül csak a kesztyűtartóba és az utasülés alatti fiókba rejthetőek el teljesen a cuccok, de legalább már a hátsó utasoknak is van ajtózsebük. Ide tehetik a hordozható akksikat, amikre szükség lesz, mert USB-csatlakozóból csupán egy darab akad a Dusterben. Jól pakolható a szabályos alakú csomagtartó, melybe az elsőkerekes változat esetében 445, ledöntött támlákkal 1478 liternyit pakolhatunk. Rendelhető hozzá mindent beterítő védőhuzat is, mely kihajtható a lökhárítóra is, így egészen mocskos tárgyakat és élőlényeket is vihet a dusterező, ha kedve tartja. Az összekerékhajtású változatok csomagtere valamivel kisebb, ebben az esetben 411 vagy 1444 literrel kell beérni, ami nem igazán drámai csökkenés, cserébe azonban nem kívül, hanem bent, a padló alatt lapul a pótkerék.

Technika Kétféle benzines – 1,6 literes szívó (114 lóerő) és 1,2 literes turbós (125 lóerő) -, valamint a legnépszerűbbnek számító 1,5 literes, négyhengeres turbódízel lehet a Duster orrában. A 90 lovas gázolajoson, valamint az EDC duplakuplungos váltóval szerelten kívül elérhetőek összkerékhajtású változatban is, alapesetben a legtöbb modellhez hatsebességes kéziváltó jár. Alacsony fordulaton nyomatékos, így könnyen a csendesebb tartományban tartható a turbódízel, a kerregés tényleg csak indokolatlanul pörgetve válik kellemetlenné. Mi az 1.5 dCi 109 lóerős teljesítménnyel és 260 Nm csúcsnyomatékkal bíró 4X4-es hajtással kombinált változatát vittük el egy körre a hazai bemutatón. Az összkerékhajtás kapcsolható, három mód közül választhatunk: 2WD-ben csak az első kerekek hajtottak, 4WD-ben cseppet sem meglepő módon mind a négy kerék kap a nyomatékból, Lock állásban pedig összezár a differenciálmű és lassan araszolhatunk árkon-bokron át. 1.6 SCe 1.2 TCe 1.5 dCi 1.5 dCi Motor (ccm, hengerek) 1598, S4 1197, S4 1461, S4 1461, S4 Teljesítmény 114 LE (84 kW) 125 LE (92 kW) 90 LE (66 kW) 109 LE (80 kW) Nyomaték 156 Nm 205 Nm 200 Nm 260 Nm Gyorsulás (0-100 km/óra) 11,9/12,9* 10,4/11 13,8 11,8/12,4 Végsebesség (km/óra) 172/170 177/179 158 171/169 Átlagfogy. (l/100 km) 6,6/7 6,2/6,4 4,4 4,4/4,7 * 4X4-es változat

Vezetés Cseppet sem kellemetlen élmény Dustert vezetni – állapítottam meg az első dusteres találkozásom után. Ráadásul nincs az a súlyos lelki presszió, amikor csak tippelni tudok, hogy éppen milyen drága apróság veszik oda az erdei túra alatt. A futómű is barátja a rossz vagy teljesen hiányzó útburkolatnak, így hitvány körülmények között is komfortos a futása és a lágy rugózás mellé nem társul bizonytalan lobogás kanyarodás közben. Nagyszerű egyensúlyt találtak a két, egymástól eltérő használati mód között. A már változó rásegítésű kormányzás nagy előrelépés, viszont szokatlanul könnyű és visszajelzések továbbra sem sűrűn jönnek a tenyérhez. Ügyesen teszi a dolgát a Nissantól örökölt összkerékhajtás, még a hozzám hasonló zöldfülű terepező is elboldogul vele a híg sárban – azért persze nem árt a jól megválasztott gumi. Kis józan ésszel azonban meglepő dolgokra képes a Dacia Duster feljegesedett emelkedőn, fák között lavírozva. A második generációban olyan kütyük segítik a járatlan utakra tévedőket, mint a lejtmenetvezérlő vagy a négy kamerás rendszer, mely ugyan nem rak össze 360 fokos képet, de az Opel Grandland X-nél jóval értékelhetőbb képet ad és remek rálátást kínál az autó orra előtt lévő akadályokra, valamint azt is belőhetjük, hogy merrefelé kanyarogjanak a kerekek. A központi kijelzőn pedig tájékozódhatunk az oldaldőlésről és az emelkedő szögéről. Vészfékasszisztens és a holttérfigyelő szerepel még a vezetéstámogató rendszerek között. Néhány aprósággal csökkentették a zajszintet, mint például a sokkal bőkezűbben adagolt szigetelések vagy a vastagabb első ablakok és ennek áldásos hatása érezhető is menet közben. Határozottan csendesebb autó lett az új Duster, legfőképpen a motorhang került távolabb az utastértől.

Költségek Mákszemnyivel 3 millió forint alatt indul a Dacia Duster ára 114 lovas szívó benzinmotorral, ötsebességes kéziváltóval és elsőkerék-hajtással. Az Access felszereltségi szinten még tényleg csak a pőre autót kapjuk, manuális klíma is csak a következő felszereltségi szinttől rendelhető (Essential) 100 000 forintos áron. A legolcsóbb összkerekes modell csak a harmadik, Comfortnak keresztelt szinttől elérhető az említett szívó benzinessel 4,2 millióért, ugyanez a 109 lovas dízellel 700 ezer forinttal kerül többe. A ködfényszórós, kulcs nélküli nyitást és indítást kínáló, tempomattal és érintőképernyős infotainmenttel, navigációs rendszerrel felvértezett 4X4-es dízel Duster 5,2 millió forintért vihető haza. Ha valakinek megtetszett a tesztautóban található menő klímapanel, akkor 50 ezer forintért vásárolhat bele automata klímát, a négykamerás rendszerért pedig további 75 000 Ft-ot kell a kasszánál hagyni. A Dacia Duster és vetélytársai – Listaár, forint Dacia Duster 1.6 SCe Access 4X2 (114 LE) 2 999 000 Lada 4X4 Classic 5 ajtós (82 LE) 3 299 000 Suzuki Vitara GL 1.6 (120 LE) 4 590 000