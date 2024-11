A csomagtartó térfogatát leszámítva az Alpine A290 minden méretadata eltér egy kicsit a Renault 5 E-Techétől. Az elöl-hátul komolyabb futóművel szélesebbek a nyomtávok, picit nyújtottabb a tengelytáv. A sportosabb lökhárítókkal 7,5 centivel nőtt a hossz; a 19-es kerekeken feszítő sportmodell hasmagassága és a kocsi teljes magassága is nagyobb valamivel az R5-énél. De még így is: az új Alpine, ha kevesebb mint egy centivel is, de négy méteresnél rövidebb autó marad. A személyisége viszont óriási! A ragyogó X-ekkel hangsúlyozott ködfényszórókkal és a 19-es, minden változatban látványos felnikkel az A290 még a Renault 5-nél is erőteljesebb jelenlétet produkál az úton.

Hiperrealisztikusan jól néz ki; kiragyog a valóság szürkeségéből.

Ezt még a klasszikus Alpine-kékben is tudja az autó, de fehérben – szerintem – még jobban érvényesül a sok finom részlet, még jobban átjön a klasszikus Renault 5 sportosabb változatai újjászületésének csodája, még erősebb a kocsi karaktere. Az A290 formája magáért beszél, nem is tudok mást hozzátenni a képekhez, csak hogy igen, ez élőben is ilyen erős. A francia retrós villanyautó dizájnja remekül működik a színes-szagos valóságban is, legalább olyan meggyőzően idézi fel az egykori legendát, mint a Mini vagy a Fiat 500.