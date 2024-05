Műszakilag az új motor a legérdekesebb a Corsa-ban, ami 20 lóerővel nagyobb teljesítményű – 136 helett 156 LE – a korábbi változatnál, változatlan, 260 Nm-es csúcsnyomaték mellett. Változott az akkumulátor is, a korábbi bruttó 50 helyett már 54 kWh-s található az autóban. A teljesen új, a korábbinál 5 km-mal könnyebb, 340 kg-os lítiumion akkumulátor 216 helyett csak 107 cellával rendelkezik, de a kapacitása így is nagyobb. Az új változat hatótávja a gyári adatok szerint már 405 kilométer is lehet. Tölteni váltóáramról (AC) legfeljebb 11 kilowattal, egyenáramról (DC) 100 kilowattal is lehet.