Nagy trükk nincs a MINI utasterében. Ebben is azt a sárgás szövetkárpitot próbálhattuk, mint nemrég a kabrió JCW esetében, és színben itt is passzol az SE sárga kiegészítőihez. Sárga az indítógomb és a váltó kapcsolójára is került egy kis dekor, valamint a műszerfalon is megjelenik a díszbetéteken, de ennél több egyedi jegy nincs.

A formák ugyanakkor még mindig játékosak, a középső tányér széle változatosan világít, attól függ, mit csinálunk. Hangerőállításra és hőfokállításra is reagál a LED fénygyűrű. Új multimédia készült a MINI számára, a 8 colos kijelző érintős, de még van hozzá iDrive tekerő, viszont az ergonómia miatt itt az érintéses kezelés jobban működik, mint egy BMW-ben.

Megvannak a billenőkapcsolók, mint egy repülőben, a kezelése sajátos, jellegzetes, ezt nagyon lehet szeretni egy MINI-ben. Java részt az anyaghasználatot is, de több területen itt már akad kivetnivaló. Sok a zongoralakk középen, valamint az új kormány kapcsolói sem túl jó minőségérzetűek, mocorognak, ezért zörögnek is.

Jó ülni az első sportülésekben, alacsonyan lehetünk, tökéletesen beállított kormánnyal a lehető leginkább sportos pozícióban. Hátul, ha nagyon kell, lehet helyet csinálni felnőtteknek is, de inkább ne kínozzunk vele senkit. Hátra bejutni is szűkös, ha pedig előre döntöttük az ülést, az nem tér vissza a korábban beállított helyére. Minden egyes előredöntés után újra be kell állítani a helyzetét, ami akkor nagyon zavaró, ha csomagtartónak használjuk a hátsó ülést és folyton pakolunk oda valamit. Raktere 211 liter, erősen kétfős használhatóságú egy ilyen kisautó.