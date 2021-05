Valahogy érezni a kilincseken és a kinyíló ajtón is, hogy egy olcsó autóhoz tartoznak. Ehhez képest az utastéri anyagok minőségérzete éppúgy elfogadható, ahogy a Spring térkínálata is rendben van a 3,7 méteres hosszhoz képest. A hátsó ajtók nyitási szöge elég nagy, érzésre jobb, mint az új Yarisban és a Corsában, így nem nehezítik meg a beülést. A hátsó lábtér szűkös, átlagtermetűekre szabott és mintha a csomagtér élvezne előnyt.

270 literes és még 20 liter juthat a padlószint alatt, de a tesztautóban itt a teljes értékű pótkerék lakik. Sajnos csak egyben lesz ledönthető a háttámla, az ablakszintig mérve 620 literesre bővítve a csomagteret. A kétüléses haszonjármű-kivitelben 1100 literes űrbe lehet bedobálni a frissen kisült pizzákat.

Vannak nagyon olcsó és váratlanul nagyvonalú megoldások is a Dacia Sprigben. Itt is mechanikus, huzalos a fényszórómagasság-állítás, ami a Daciák jellegzetessége. A kipróbált autóban semerre sem állítható a kormány helyzete és fix a vezetőülés magassága is, akárcsak a Zoéban. Viszont az első biztonsági övek felső bekötési pontja még itt is állítható és van navigációsrendszer, tolatókamera és hátsó radar.

Remélhetőleg a polietilén-alapú, izzasztó műbőrülés csak az autómegosztós kivitel sajátja. Nem lenne kár érte, mert ülésfűtés híján hidegben is kellemetlen, melegben pláne. Az utastér négyszemélyes, a 970 kilós és 1300 kilóig terhelhető autóval számszakilag sem jönne ki az ötödik személy súlya és csomagja, nemcsak a hely hiányzik neki.